Aguavivas en Punta del Este y Rocha: qué tipos hay, su nivel de toxicidad y qué hacer

Grandes, enromes, pequeñas, con muchos tentáculos, con pocos, de colores, transparentes. Las formas en las que se pueden presentar las medusas, o aguavivas, en las costas de Uruguay son variadas y de su tipo depende su toxicidad.

Durante los últimos días varios veraneantes que se acercaron a las playas de Rocha y Maldonado constataron la presencia de estos animales marinos, incluso en algunos casos en grandes cantidades.

"En Punta del Este (Maldonado), en la playa Mansa, lo que hay mucho una medusa que el nombre vulgar es 'medusa de la cruz' y el científico 'lychnoriza lucerna'", explicó a El País Gabriela Failla, investigadora en la Sección Zoología de Invertebrados del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

Failla indicó que estas medusas son de grandes tamaños, tienen los bordes violetas y en el margen de la campana no tiene tentáculos. "Lo que sí tiene es lo que se denomina 'brazos orales', que son unos tentáculos muy gruesos en el centro. En total son ocho", explicó.

"Estas medusas en general desarrollan tamaños muy grandes, pueden tener 40 o 60 centímetros de diámetro (aunque también pueden ser chiquititas) y son de toxicidad moderada", expresó la investigadora y agregó: "Impresionan más por el tamaño, pero la toxicidad no es tanta".

Este tipo de aguavivas se diferencia de las que se pudieron ver en el puerto de Punta del Este en diciembre, cuando las imágenes de varias personas que pasaron por el lugar mostraban el agua llena de estos animales. "Esa es la 'chrysaora lactea', es más chiquita y tiene un montón de tentáculos muy largos -que pueden medir hasta dos metros- tanto en la campana como en el centro", explicó Failla. "A veces la gente no las ve, pero igual resultan picadas por la lo largo de los tentáculos", agregó.

"Pueden ser de muchos colores: violetas, amarillas, blancas, rosadas" y, sin embargo, son todas de la misma especie. "Lo que pasa es que la coloración es distinta, es como una persona rubia, una morocha, una pelirroja", ejemplificó.

La toxicidad de estas aguavivas que son más pequeñas en tamaño respecto a las medusas de la cruz, es mucho mayor. "En este momento en Punta del Este de las que más hay es de las de la cruz, pero de las otras también hay, están como mezcladas. Las más aparentes son las más grandotas", detalló.

En Rocha, en cambio, ocurre al revés. Hay una mayor presencia de las chrysaora lacteas. "Me escribió un biólogo y me dijo que es impresionante la densidad que hay, que la gente no se quiere meter porque sale picada", relató.

En ese departamento también está apareciendo una que, en su nombre popular, es denominada "relojito". Su nombre científico es menos amigable: "olindias sambaquiensis".

"El relojito es sumamente urticante, es una medusa que tiene los tentáculos de un color rosado chicle bien fuerte, si bien la medusa en sí es bastante transparente lo que hace difícil verla, porque además tendrá unos diez centímetros de diámetro, tal vez un poquito más", explicó Failla.

Por otro lado, también se detectó la presencia en Rocha de las "tamoya haplonema", también denominadas "cubo medusas". Esta aguaviva es "sumamente tóxica", incluso comparable a la fragata portuguesa.

"Se encontró la semana pasada en Piriápolis también, pero se vio una sola, es decir que no es que está llegando en grandes cantidades", explicó la investigadora.

¿Por qué llegan las medusas?

La explicación respecto al por qué de la gran llegada de aguavivas a las costas es sencilla: la falta de lluvias.

"Todo esto se debe a las corrientes de agua cálida que están llegando de Brasil, que es lo que nosotros llamamos la tropicalización de las aguas, lo que implica que el agua esté mucho más salada y verde", explicó Failla.

"La corriente de Brasil está avanzando más sobre las costas uruguayas porque no hay lluvias, entonces no hay descarga de agua dulce del Río de la Plata que es la que no permite la entrada de agua marina a Uruguay. Es como un tire y afloje entre las corrientes", agregó la investigadora.

Algunos organismos marinos, como las medusas, son típicos de estas corrientes. "Además no tienen la posibilidad de nadar por sus propios medios, sino que van con las corrientes", indicó.

Protocolo ante picaduras de medusas

Si bien la forma de actuar ante una picadura dependerá de la medusa que haya tocado a la persona, existen algunas generalidades en cuanto a las formas de actuar y las precauciones que se deben tener en cuenta.

Lo primero que se debe hacer es lavar la zona afectada con agua salada, "porque muchas veces los tentáculos quedan pegados, las personas no se dan cuenta y siguen liberando la toxina. Al lavarse con agua salada es que si hay tentáculos adheridos se desprendan".

Luego, la recomendación es aplicar vinagre. "El vinagre comercial que se compra normalmente sirve, así, sin diluir, porque lo ideal sería ácido acético diluido al 5%, pero generalmente nadie lo tiene a mano, entonces el vinagre cubriría ese requerimiento".

También se aconseja aplicar frío en la zona afectada, siempre y cuando no se tenga contacto directamente con agua dulce. "Jamás te podés lavar con agua dulce la zona afectada, esto es porque genera una reacción que ayuda a la liberación de la toxina", indicó Failla.

Por este motivo se aconseja no aplicar hielo directamente, sino envuelto en tela, una bolsa o cualquier aislante que no permita el contacto con el agua. También sirven las compresas frías.

"Esto es lo elemental, si después de esto, a los 15 o 20 minutos la persona empieza a sentirse mal, a tener otro tipo de síntomas como problemas para respirar, náuseas, dolor de cabeza, entonces hay que concurrir a un centro asistencial porque seguramente van a tener que aplicar algún medicamento más fuerte", indicó la investigadora.