Agencia rusa asegura haber resuelto el misterio del agujero en la Soyuz MS-09

El agujero que causó a finales de agosto la pérdida de hermeticidad de la Soyuz MS-09 adosada a la Estación Espacial Internacional (EEI) fue provocado intencionalmente, dado que una investigación ha descartado un fallo en la fabricación, aseguró hoy Dimitri Rogozin, director general de Roscosmos, la agencia espacial rusa.



En una entrevista al Canal 1 de Rusia, Rogozin explicó que una comisión está actualmente trabajando en la investigación del incidente y que otra ya ha concluido su actividad, por lo que inicialmente se ha podido "descartar un defecto de fábrica".

"La única teoría que queda es que fue un impacto intencional", provocado "en tierra o en el espacio", indicó el responsable de la agencia espacial rusa.



"La segunda comisión que continúa trabajando en la investigación lo determinará. Seamos pacientes", sostuvo Rogozin.



El director ejecutivo de Roscosmos, Serguéi Krikaliov, dijo a su vez que la agencia estaba evaluando la posibilidad tanto de un impacto intencional como no intencional en el casco de la nave, según la agencia Interfax.

"Se están estudiando todas las posibilidades, incluido un accidente y mala intención. No queremos creer que fue mala voluntad, pero también estamos considerando un escenario en el que (el agujero) fue provocado a bordo", indicó.



El agujero, ya reparado, se detectó en el espacio habitacional de la Soyuz y no en la cápsula principal, por lo que no afectará su regreso a la Tierra.