África estrena su primera Comic-Con en Johannesburgo

En un año en el que África ha estado probablemente más presente que nunca en la cultura popular de masas gracias al efecto del filme "Black Panther", la primera Comic Con del continente abre sus puertas hoy en Johannesburgo a miles de fans de los cómics, el cine y las series.



Hasta el día 16, pasarán por la ciudad sudafricana figuras como los actores Yetide Badaki ("American Gods") y Travis Fimmel ("Vikings"), el dibujante italiano Riccardo Federici (DC Comics), el aclamado "cosplayer" Philip Odango y numerosos artistas locales.



Será también sede de torneos de videojuegos y de un gran certamen africano de "cosplay" (un tipo de moda en la que los participantes usan disfraces, accesorios y trajes que representan a héroes y villanos de sus cómics, series o videojuegos favoritos).



Además, el evento, cuya idea se basa en la famosa convención Comic Con de San Diego (EEUU), servirá de plataforma de lanzamiento de nuevo contenido de la serie británica "Doctor Who" y de un buen puñado de películas de la región.



Si bien está lejos de las baterías de grandes estrenos y grandes estrellas de las ediciones de otros lugares, el acontecimiento es un sueño para muchos africanos que nunca tuvieron la oportunidad de ver de cerca a los responsables de los videojuegos, filmes, libros o cómics que admiran porque su continente aún queda en la periferia de los grandes circuitos comerciales de la cultura de masas.



"La cultura pop en Sudáfrica y en África crece cada año y creo que había llegado al punto de necesitar algo como esta Comic Con África", dijo a Efe Elaine Crewe, directora del proyecto para Reed Exhibitions (empresa organizadora de estos eventos a nivel mundial).

Una asistente a la Comic-Con de Johannesburgo vestida con un disfraz de Batman. Foto: Reuters.

Para los organizadores, la elección de Sudáfrica -la economía más industrializada del continente- como faro para la cultura pop africana también estaba clara.



"Una vez me dijeron 'si África es el teatro, Sudáfrica es el escenario' y creo que es muy apropiado", consideró Crewe.



Y como es una convención africana, los organizadores buscan que haya un equilibrio entre los sabores puramente locales y las grandes tendencias globales, si bien fenómenos como la popularidad de "Black Panther" han demostrado, según Crewe, que ese "escalón" entre ambas no es necesariamente tan alto como parece.



Con camiseta de "The Punisher" por ser un fan declarado de Marvel, el sudafricano Zaid Hassen Motala estará entre los aproximadamente 4.000 asistentes que la organización estima que pasarán por el Kyalami Convention Centre en estos tres días.



Motala es conocido dentro de la cultura "geek" local por ser coleccionista de cómics y figuritas de acción, una afición que cultiva desde los 5 años.



"Como nuestra moneda no es fuerte, tener este hobby es muy difícil de costear. Y sobre algo como la Comic Con, tú escuchas que ocurre en EEUU pero nunca piensas que, uno, pueda pasar en África y, dos, crees que nunca podrías ir porque sería muy caro", dijo a Efe Motala.

Los videojuegos tienen un rol fundamental en la Comic-Con. Foto: Reuters.

"Ahora esas dos cosas se hacen realidad: poder permitírtelo y que ocurra en África. Es increíble", agregó el sudafricano, seleccionado por Comic Con África como "influenciador" para esta edición.



Para él, este evento ofrece sobre todo la oportunidad de estar con amigos y con otras personas con la misma pasión, de sentirse parte de una comunidad y de compartir la experiencia en persona.



"Vengo de una localidad pequeña en el norte de Natal (este de Sudáfrica) y durante mucho tiempo, creo que toda mi infancia, pensaba que era la única persona de mi mundo que amaba los cómics. En los últimos años eso ha cambiado y, sobre todo, en los últimos meses gracias a la Comic Con", explicó.



Cuenta también que, según su experiencia, en esta zona del planeta lo que suma más aficionados actualmente son las series y las películas, seguido de los cómics, sobre todo gracias al empuje de Marvel en el cine en los últimos años. En tercer lugar se sitúa el "cosplay".



"Puedes ser un fan de Batman, del anime, del cosplay y vas a encontrar a otras personas con un trasfondo totalmente distinto, que comparten tu estilo de vida (...). Toda esa gente ahora puede juntarse y celebrarlo. No me puedo creer que esto esté pasando en África y que yo pueda vivirlo", agregó Motala.