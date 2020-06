Advertencia falsa por mensaje: la niebla no favorece la transmisión del COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace algunos días en Uruguay, especialmente en Montevideo, hay nieblas y neblinas, la visibilidad ha bajado y la humedad es alta. En este contexto ha circulado un mensaje por WhatsApp y redes sociales que advierte que estos fenómenos favorecen la transmisión del coronavirus COVID-19. Esta información es falsa al igual que algunas advertencias y también las personas o instituciones a las que se atribuye el texto.

El texto expresa que "la niebla observada hoy, presenta microgotitas que permiten que el virus se desplace con gran facilidad, de una persona contagiada, a un radio de por lo menos 20 m".

Santiago Mirazo, Doctor en Ciencias Biológicas y docente de Virología, explicó a El País que la humedad alta hace que la propagación del virus se reduzca drásticamente y la dificulta, al contrario de lo que indica el texto.

"Es decir las gotículas (droplets) o aerosoles (droplet nucleis) no solo permanecen menos tiempo en el aire sino que además viajan menos distancia. Una atmósfera muy húmeda y densa hace que las gotículas caigan más rápidamente al suelo o superficies", explicó.

Mirazo también dijo que el sol no inactiva el virus ni por calor ni por rayos UV. "Sólo se degradan o inactivan en ambiente seco luego de un par de días. El sol no tiene acción directa sobre el virus, mucho menos en invierno", agregó.

Una de las recomendaciones que se dan en el texto en redes indica que se debería esterilizar con alcohol los tapabocas antes de salir a la calle. Mirazo advierte que esta es una acción riesgosa ya que puede generar un principio de intoxicación por vapores. "El alcohol es tóxico por consumo o inhalación. Si está muy concentrado, arriba del 70%, puede generar vapores irritantes", dijo.

El mensaje ha circulado con distintos autores como responsables. Uno de ellos es el doctor Henry Cohen, integrante del equipo de expertos que asesora al gobierno. El País confirmó con fuentes cercanas al médico que Cohen no es responsable de esas recomendaciones y que además, desde el comienzo de la pandemia, ha decidido no expresarse sobre el tema mediante redes sociales.

La misma versión del mensaje viral circula con la firma de la mutualista Casmu. En un comunicado difundido mediante redes sociales desmienten su autoría e incentivan a no compartirlo.

El texto que circula es el siguiente: "Estimados. A continuación mando algunas recomendaciones importantes para estos días, con este clima, respecto al COVID-19



Bajo ningún concepto quitarse el tapabocas en la calle, ni en sitios abiertos al aire libre, mientras perdure la niebla espesa que se presentó hoy.



La niebla observada hoy, presenta microgotitas que permiten que el virus se desplace con gran facilidad, de una persona contagiada, a un radio de por lo menos 20 m. El virus sale de las vías respiratorias del infectado, y se puede desplazar de gota en gota. Además esta niebla no solo ofrece un excelente medio conductor para el desplazamiento del virus, sino que bloquea la luz solar, impidiendo la esterilización del virus en el aire circundante. Ello quiere decir que si una persona contagiada, permanece cierto tiempo en un lugar abierto (por ejemplo una parada de ómnibus), el virus empieza a expandirse en el aire y a formar una atmósfera de alta concentración del virus rodeando a la persona. Luego cuando esa persona abandona el lugar, queda esa atmosfera flotando en el lugar por un buen tiempo, ya que la luz solar no tiene la suficiente fuerza para matar al virus. Cuando viene otra persona, si esta no utiliza tapabocas, se contagia, por mas que este completamente sola en el lugar.



En síntesis. En los anteriores días, en los que no existía esta niebla, se podía andar sin tapabocas en espacios abiertos, en donde no viéramos a otras personas circulando. Pero en estos días, no conviene, ya que el efecto de la niebla, impide genera un ambiente ideal para que el virus permanezca en la atmósfera en forma prolongada.



También conviene esterilizar los tapabocas con alcohol o vapores de alcohol en el momento en que se sale a la calle, para asegurar la barrera de protección.



Desde ya, un gran saludo, y a cuidarse!!"