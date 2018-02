Acusan a un "falso" médico en India de infectar con VIH a 46 personas

La policía de Uttar Pradesh abrió un caso criminal contra Rajendra Yadav, quien proporcionaba servicios médicos a domicilio a bajo precio a habitantes pobres de este estado del norte.



Los servicios de salud públicos de India son limitados lo que, junto a la falta de regulación, ha favorecido la propagación de médicos sin licencia, especialmente en las zonas rurales.



Este caso salió a la luz cuando unas pruebas médicas gubernamentales mostraron una alta concentración de casos de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el distrito de Unnao, en Uttar Pradesh.



"Los 46 casos proceden de localidades específicas de nuestro distrito", dijo a la AFP un alto responsable médico de Unnao, S.P. Choudhary.



"Entonces decidimos indagar más. Algunos de los infectados culparon al curandero y el hecho de que solo usara una jeringa".



No obstante, Choudhary indicó que Yadav, quien está huido, no podía ser la única causa del alto número de casos.



"Ese área tiene una fuerte población migrante de camioneros, y la prevalencia de sexo sin protección podría ser la razón probable", señaló.



En India hay alrededor de 2,1 millones personas infectadas con VIH, según Naciones Unidas, aunque la tasa de infección está cayendo.



El país cuenta con unos 840.000 doctores, uno por cada 1.674 habitantes, muy por debajo del ratio de uno por cada mil recomendado por la Organización Mundial de la Salud.



La semana pasada, el gobierno anunció un sistema de salud nacional para 500 millones de personas, pero no dio detalles de cuánto costaría ni de cómo se financiaría.



India gasta un poco más de 1% de su PIB en sanidad pública, uno de los porcentajes más bajos del mundo. El gobierno espera aumentarlo hasta 2,5% para 2025.