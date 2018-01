Esta actualización de Whatsapp hará temblar a esa tía que manda cadenas

Los últimos meses han sido una batalla en contra de la propagación de noticias falsas dentro de las redes sociales, compañías como Google, Twitter y Facebook han impulsado diversos esfuerzos para evitar que estos contenidos se dispersen entre los usuarios, así, parece que WhatsApp se sumaría a esta lucha con una nueva función que está siendo probada en algunos dispositivos.



Se trata de un aviso que aparece a las personas cuando quieren enviar cierto contenido a más de 25 personas con la leyenda "el mensaje que estás reenviando ha sido compartido demasiadas veces" como advertencia.



De la misma forma, cuando el receptor ve su conversación, aparece la misma alerta. Si bien esta medida no evita que el mensaje llegue a su destino, sí podría generar dudas sobre la veracidad del contenido.



Así ha sido reportado por diversos sitios dedicados al análisis de nuevas herramientas en WhatsApp. Por ahora, esto es sólo una prueba y ante diversas solicitudes, voceros de la compañía han declinado a hablar sobre el tema. Al parecer, esta función estaría llegando a algunas personas —principalmente usuarios de la aplicación en iOS— como una prueba y no existe forma de saber por ahora si se desplegará de manera oficial para todo el mundo. Es común de las plataformas de redes sociales probar herramientas que no siempre llegan a ver la luz.



Una de las fuentes de propagación de estos mensajes son los grupos familiares que existen dentro de la aplicación y que usualmente comparten contenido sin la necesidad de ser verificados en fuentes oficiales, como lo es el ya "popular" aviso de que WhatsApp comenzará a cobrar por el servicio si no se advierte a todos los contactos.



Ante esta situación, se podría incluir la advertencia para que los usuarios tomen conciencia sobre la propagación de estos mensajes vistos como SPAM por la compañía. De todas formas, actualmente existe la posibilidad de denunciar contenido de este tipo para que la firma lo revise.



Otra forma de propagación de SPAM dentro de WhatsApp es cuando usuarios fuera de la lista de contacto envían mensajes a múltiples números con la intención de generar estafas digitales o compartir enlaces maliciosos que podrían instalar archivos en el dispositivo para extraer información personal.