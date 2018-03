¿Sabés cómo activar el modo emergencia en tu iPhone?

La tecnología tiene sus bemoles, pero también puede ser clave al momento de salvar una vida. Por esa razón, los iPhone han incorporado el modo de emergencia para mantener informados a nuestros contactos ante un impervisto.



¿Cómo activar el modo de emergencia?

A partir del iOS 11 los usuarios pueden acceder al modo de emergencia presionando cinco veces seguidas el botón de bloqueo (en el lateral derecho del teléfono) sin necesidad de desbloquearlo en iPhone 7 y versiones anteriores y presionando el de subir el volumen y el botón de bloqueo en iPhone 8 y iPhone X.



Eso llamará automáticamente al servicio de emergencias local (911) y si tenés contactos de emergencia asignados en la aplicación Salud, les enviará un mensaje en el que les compartirá tu ubicación.



El mismo móvil volverá a enviar un mensaje a los 10 minutos a los contactos si hubieses cambiado de lugar y compartirá la ubicación aunque hubiese sido desactivada con anterioridad. Esta función no podrá desactivarse sin códigos de desbloqueo.



A los diez minutos les volverá a enviar un nuevo texto si has cambiado de lugar. Aunque tengas la localización apagada, ésta se activará temporalmente hasta que indiques en la barra de estado «dejar de compartir ubicación». Cuando se activa esta función, el iPhone te pedirá tu código para rehabilitar la función de reconocimiento de huella y el Face ID, incluso aunque no se haya llamado a emergencias, tal y como informan desde la página de soporte de Apple.