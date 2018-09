Acoso en línea: drama adolescente

Un reciente estudio publicado por Pew Research Center halló que el 59% de los adolescentes de Estados Unidos sostienen que fueron acosados o intimidados a través de internet. En tanto, el 90% de los adolescentes considera que el acoso afecta a su generación, mientras que el 63% considera que eso es un problema serio para los chicos de su edad.

Según el mismo reporte el acoso más común, con un 42%, son los insultos mientras que el 32% afirma haber sido víctima de difamación a través de la difusión de rumores falsos a través de las redes sociales y el 16% sufrió amenazas físicas en línea.

"Los insultos y la propagación de rumores han sido durante mucho tiempo un aspecto desagradable y desafiante de la vida adolescente. Pero la proliferación de teléfonos inteligentes y el aumento de las redes sociales han transformado dónde, cuándo y cómo se produce el acoso", dijo Monica Anderson, la principal investigadora de este estudio.

La psicóloga especializada en niños, Fanny Berger dijo a El País que los jóvenes uruguayos no son ajenos a este fenómeno: "En Uruguay se dan casos de acoso a través de las redes, sin embargo no tenemos cifras de la frecuencia con que sucede porque no hay estudios al respecto", sostuvo.

La especialista explicó que el acoso existe desde antes de las redes sociales, pero que en el pasado se daba en ámbitos distintos como en fiestas, clubes o en lugares públicos, sin embargo las dinámicas han cambiado y que el hecho de esconderse detrás de una computadora favorece este tipo de comportamientos en ciertos individuos.

"Las redes tienen lo positivo de la inmediatez, sin embargo tienen un lado negativo ya que uno allí puede ser anónimo. Fácilmente se puede aparecer con otra foto y nombre, entonces hay una pérdida de responsabilidad del acosador y al deslindar la responsabilidad los acosadores descargan todas sus frustraciones y rabia a través de una pantalla", subrayó Berger.

Según destacó, las redes sociales han cambiado la forma en que los jóvenes se vinculan: "Antes conocíamos a personas de otros ámbitos a través de amigos, teníamos un contexto. En internet ese contexto se pierde, porque no son lo mismo las redes sociales en general que un grupo de chat de amigos".

Esa falta de contexto forma parte de las conductas que ponen en riesgo a los jóvenes que no siempre cuentan con las herramientas como para detectar y desligarse de sus potenciales acosadores, explicó Berger.

Género e ingresos.

En tanto, según la investigación, tanto varones como mujeres sufren acoso en línea, aunque las niñas son más propensas a ser objeto de difusión de rumores o a recibir mensajes con contenido sexual explícito sin su consentimiento.

De acuerdo con la encuesta, el 29% de las niñas recibieron imágenes explícitas que no solicitaron, frente al 20% de los varones. Además, esta es una experiencia "común" entre las adolescentes más grandes: el 35% de las niñas de 15 a 17 años dicen haber recibido imágenes explícitas no deseadas, en comparación con uno de cada cinco niños en este rango de edad y adolescentes más jóvenes de ambos sexos.

Berger explicó que este tipo de comportamientos hacia las mujeres están dados por el tipo de vínculos emocionales que ellas establecen.

"Las mujeres competimos a través de los vínculos afectivos mientras que los varones lo hacen a través del deporte o las salidas, para las jóvenes es más importante el "me dijo", "me llamó", "me miró", entonces son más acosadas por los varones porque importa más el vínculo emocional", afirmó.

Por otra parte, los adolescentes provenientes de familias con menores ingresos son más propensos que los que vienen de familias con mayores ingresos a enfrentar ciertas formas de intimidación en línea, destaca el mismo estudio.

Soluciones.

La investigación arrojó que la mayoría de las víctimas de acoso siente que sus maestros, las compañías de redes sociales y los políticos no abordan el tema de manera correcta, no obstante, el 59%, sus padres hacen un buen o excelente trabajo al respecto.

Un estudio anterior de Pew mostró que 95% de los adolescentes en Estados Unidos tiene un smartphone y casi la mitad está en línea "casi constantemente", algo que favorece este tipo de comportamientos negativos.

En ese sentido, dos tercios quienes dicen que están en línea casi constantemente respondieron haber sido acosados cibernéticamente de manera casi constante, en comparación con el 53% de quienes usan internet varias veces al día o menos.

La publicación arroja que el 59% de los padres entrevistados se manifestó preocupado por la intimidación o el acoso en línea de sus hijos adolescentes, y un porcentaje similar está preocupado por el envío o recepción de mensajes explícitos.

Siguiendo esa línea, Fanny Berger destaca la importancia de la presencia de los padres y de la detección de las conductas de los jóvenes que puedan estar demostrando que se está ante un caso de esta índole.

La mayoría fue afectado por el acoso en redes De acuerdo con lo publicado por Pew Research Center, el tipo más común de acoso que enfrentan los jóvenes en línea son los insultos. Alrededor del 42% de los adolescentes sostienen que fueron insultados en las redes o a través del teléfono móvil. En tanto, aproximadamente un tercio (32%) de los adolescentes dicen que alguien ha difundido rumores falsos sobre ellos en Internet, mientras que el 21% dice que ha sido controlado sobre dónde, cómo y con quién está por algún adulto que no es su padre o han sido blanco de amenazas físicas en línea (16%).



Por otro lado, un cuarto de los adolescentes dice que les han enviado imágenes explícitas que no pidieron, mientras que el 7% dice que alguien ha compartido imágenes explícitas de ellos sin su consentimiento", asegura la publicación.



El mismo estudio as arrojó que el 60% de las niñas y el 59% de los niños han experimentado al menos uno de los seis comportamientos abusivos en línea.



Por otro lado, el acoso no necesariamente es de un solo tipo: el 40% de los adolescentes ha experimentado dos o más de estas acciones. No obstante, las niñas tienen más probabilidades que los niños de experimentar varias formas diferentes de intimidación a través de las redes sociales. Además, cerca del 15% de las adolescentes fueron objetivo de al menos cuatro de estos comportamientos en línea, mientras que en el caso de los varones solo el 6% ha recibido este tipo de abusos.

Claves para manejar el acoso en las redes sociales

Fanny Berger asegura que es tarea de los padres estar con las "antenas bien abiertas" para detectar los casos de acoso ya que existen señales claras cuando comienza a suceder.

La psicóloga explica que distintos comportamientos de los adolescentes podrían señalar que se está ante un caso de acoso: "Cuando un joven es acosado en las redes, se aísla o se pone agresivo. Puede tomar conductas autodestructivas como cortarse; comer más o menos; dormir todo el día o no dormir", afirmó.

Berger subrayó que ante estas situaciones los padres no deben permitir que los jóvenens les digan "no te metas": "A los hijos se les dice que mamá o papá están para ayudar, no hay que esperar que busquen el apoyo. Los adolescentes necesitan saber que sus padres o adultos son figuras presentes, física y emocionalmente, fuertes y capaces de contener. A esto me refiero por la capacidad de guiar en una situación así", destacó.

Respecto a la capacidad de los jóvenes de comprender cuando se encuentran en situaciones que pueden resultar peligrosas para ellos, Berger destacó la importancia de que desde niños sean educados para protegerse de otras personas, comprendiendo que existen "buenas y malas".

"No sólo debemos enseñar cuidados físicos a nuestros hijos como cruzar con la luz verde, comer, dormir. También hay que ejercitar el cuidado emocional, porque hay personas que nos hacen daño y que son peligrosas o situaciones, ya en la infancia hay que hablar de eso", subrayó.

La especialista destacó que "un niño que tiene buena autoestima" porque ha sido cuidado por sus padres sabrá "entablar vínculos en el aquí y ahora en su vida personal y si también los busca en el espacio virtual, porque está de moda, sabrá como bloquear a quienes no lo respeten".

En cambio, cuando el adolescente tiene carencias afectivas desde su infancia esto cambia: "No pueden comunicarse y a través de las redes sociales encuentran un lugar similar al del acosador, aprovechan el anonimato, no se tiene que identificar y entablan diálogo con desconocidos, que les darán afecto, valor y admiración", concluyó.