El ABC de las gamas móviles: ¿qué diferencia a los smartphones?

La competencia de los fabricantes por tener el mejor smartphone parece no tener fin: cada año, los nuevos modelos son lanzados con bombos y platillos generando ansiedad y necesidad de consumo de una gran parte del mercado. Pero, ¿es necesario cambiar de celular todos los años?

Para comenzar hay que aclarar que no todos los teléfonos tienen las mismas características ni pueden ser medidos con la misma vara. Los celulares habitualmente se consideran en gamas: alta (y ultra alta), media y baja.

Lo más fácil de notar es el precio de venta. Mientras los teléfonos de gama alta tienen precios de salida al mercado que superan los US$ 500 y pueden sobrepasar los US$ 1.000 –como es el caso de los iPhone de Apple, la línea Galaxy S y Note de Samsung y la serie P y Mate de Huawei–; los teléfonos de gama media cuestan entre US$ 200 y US$ 400. En tanto, los teléfonos de gama baja cuestan menos de US$ 200. No obstante, compañías como Nokia, Huawei o Xiaomi ofrecen teléfonos con mejores materiales, procesadores y prestaciones que acercan las diferencias entre la gama media y la gama alta.

Otra distinción radica en los procesadores. Los teléfonos fabricados por Apple utilizan los propios, cuyo último modelo es el A13 Bionic. En general, los teléfonos con sistema operativo Android utilizan los Snapdragon de Qualcomm, los Kirin de Huawei, los Helio de Mediatek o los Exynos de Samsung.

Los procesadores de valor 800 de Qualcomm son los que corresponden a la gama alta; mientras que los teléfonos de gama media tienen procesadores de la serie 600 o 700.

En tanto, si el móvil se alimenta con un Exynos, se entenderá que será de gama alta si es serie 9.000; si es 7.000, es gama media.

A pesar de que se puede pensar que un chip de gama alta tiene más potencia en comparación con uno medio, hoy necesariamente no es así. Pero una diferencia es que envejecen mejor que los otros.

Galaxy Note 10+

Las resoluciones de las pantallas o los megapíxeles de las cámaras son parte del diferencial que ofrecen los teléfonos de mejor calidad; también lo son los modos de video.

En este sentido, las pantallas que apuestan a los videojuegos o a la reproducción de videos son uno de los puntos fuertes de los móviles de gama alta, que compiten por tener la mejor calidad de imagen. Además, estos modelos permiten grabar en cámara lenta y rápida, entre otras prestaciones.

La gama alta y, en particular, la ultra alta, suman más sensores y cámaras –aunque hay cámaras duales o incluso tripes en la gama media– para obtener mejores resultados con lentes que permiten hacer zoom óptico o tomar imágenes con un ángulo más amplio.

Otro parteaguas está en la batería y su carga. Si bien no todos tienen esta característica, los de gama alta y media permiten la carga rápida y, en muchos casos, inalámbrica.

Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la capacidad de la batería en miliamperios hora (mAh), mayor será la capacidad técnica y, por tanto, mejor será el dispositivo. No obstante, esto debe combinarse con la eficiencia del procesador, el software o la tecnología de la pantalla.

Los materiales del chasis también suelen ser otro de los diferenciales al momento de reconocer los teléfonos. Usualmente, los de gama baja o media están fabricados con materiales menos resistentes y duraderos como el plástico. En cambio, los de gama alta suelen incluir aluminio, metal, acero inoxidable y hasta fibra de carbono y, por lo tanto, lucen más sofisticados.

¿Vale la pena cambiar ahora?

¿Por qué es necesario reemplazar el teléfono? La respuesta es bastante sencilla: las aplicaciones consumen cada vez más memoria, más batería y más recursos de los teléfonos. Así, los viejos modelos funcionan con mayor lentitud, se descargan más rápidamente y tienen un menor rendimiento en general.

¿Qué comprar? Luego del lanzamiento de los nuevos modelos de Samsung y Huawei y la nueva generación de iPhone que sale a la venta mañana, parece que la mesa está servida en lo que es la gama alta (y ultra alta) de los nuevos teléfonos celulares.

Hace algunos meses era el peor momento; probablemente ahora sea el mejor momento para adquirir un nuevo celular de alta gama. ¿Por qué? Los modelos lanzados hace tan solo un año bajaron de precio y si bien tienen procesadores un poco más lentos que sus sucesores y algunas características menos avanzadas, están muy lejos de quedar obsoletos.

Está claro que hay una porción del mercado que buscará tener el último modelo; sin embargo, la nueva generación de smartphones apunta a los usuarios con móviles lanzados en 2016 o 2017 y anteriores.

¿Cuál es el criterio para elegir? Más allá de la comparación de modelos y capacidades, medir por generaciones será probablemente lo más efectivo. Especialmente si los teléfonos son de alta gama.

Por ejemplo, ante la posibilidad de comprar un modelo de gama media reciente y un alta gama de una generación anterior, probablemente lo que convenga será adquirir el segundo. Es así que, por ejemplo, los Samsung Note 8 o 9 son una gran opción, dado que sus precios han bajado notoriamente; lo mismo sucede con los modelos de iPhone 8 y XR que fueron lanzados hace tan solo un año y sus precios se acercan a los modelos más nuevos dentro de una gama media.

En tanto, entre modelos de gama media y baja, lo ideal es adquirir las versiones más recientes. En estas, algunas aplicaciones ofrecen opciones “lite” o livianas que facilitarán el rendimiento de estos dispositivos.