Viviana Canosa renunció a A24 por "diferencias con el canal sobre libertad de expresión”

Viviana Canosa renunció este viernes al canal argentino A24, en el que conducía Viviana con Vos. La conductora confirmó el hecho y su renuncia con un hilo en Twitter donde alegó “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24.



Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. (abro hilo) — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 6, 2022

Poco antes de comenzar su programa diario en esa señal, Canosa decidió no salir al aire porque, según indican algunas versiones, no le habrían permitido emitir un informe crítico al nuevo miembro del gabinete nacional, Sergio Massa.



Las primeras versiones sobre la disputa comenzaron a circular en redes sociales, en especial en Twitter, donde el conductor Jorge Rial (antiguo rival de Canosa) posteó: “Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila”.

🚨🚨🚨Se fue @vivicanosaok del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre @SergioMassa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila.🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/HkNZ6JI3sA — JORGE RIAL (@rialjorge) August 6, 2022

De a poco, varios periodistas y referentes del medio se fueron sumando a esa versión. Incluso Javier Milei, quien participaría del programa de este viernes, escribió un mensaje de apoyo a la conductora.



LA NACION pudo confirmar con testigos del hecho que la pelea sucedió, fue a los gritos y minutos después de las 20.

El comunicado del canal

Según trascendió, el video de los insultos a Massa en su visita a Santa Fe iba a ser parte esencial de ese informe. La posición oficial de A24 fue comunicada minutos después de esa pelea por la periodista y conductora Marcela Pagano, quien leyó al aire el siguiente comunicado: “La línea editorial del canal es el respeto por las instituciones, las personas y las ideas. Sean del color político que sean. Escrachar, agredir, insultar a una persona por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice no va de la mano de lo que queremos como señal de noticias”.



Desde la gerencia del canal prefirieron no referirse a la salida de Canosa, aunque una fuente del medio manifestó a LA NACION que en la señal “no quieren estar más presos de ningún conductor. Al que no le guste la conducción editorial del canal que busque otro lugar en el que se sienta más cómodo”.



El mensaje de Canosa

Horas después de haber trascendido la noticia, Viviana Canosa decidió romper el silencio a través de un largo hilo en su cuenta personal de Twitter donde confirmó su renuncia a A24. Canosa expresó que "defender instituciones y personas, son asuntos distintos".



"También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, agregó.



Por último, expresó: “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas. Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”, concluyó antes de acompañar el texto con su nombre y el de sus principales colaboradores.