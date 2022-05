"La Voz Uruguay": iniciaron los knock outs y ya están los primeros ocho semifinalistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasadas las 21.30 comenzó La Voz Uruguay que inició su nueva etapa: los knock outs. En esta instancia, los participantes de cada equipo compiten por los dos lugares en la semifinal. En la primera jornada se presentaron 16 competidores, cuatro por cada jurado.

Natalia Oreiro, con un look retro y con mucho estilo, salió al escenario para saludar a los jurados: Agustín Casanova, Valeria Lynch, Lucas Sugo y Ruben Rada. Esta noche ellos tuvieron que tomar, como en las batallas, una complicada decisión: elegir quiénes iban a pasar a la siguiente ronda.

Primer knock out: Team Agustín

Paulina Liard, Alejandra Recoba, Victoria Guridi y Mariam Perrone fueron las participantes del equipo de Agustín Casanova que se presentaron en la primera jornada de los Knock Outs.

Paulina, la cantautora de solo 19 años, abrió la jornada interpretando "Amor narcótico" de Chichi Peralta. Una vez finalizada la canción, Lucas Sugo le dijo como devolución: "Te felicito, hiciste tuya esa canción".

Alejandra, quien es parte de distintos dúos, cantó "En el país de la libertad" de León Gieco. Rubén Rada le dijo: "Fue todo perfecto. Cantaste maravillosamente bien".

A Victoria le tocó interpretar "Prófugos" de Soda Stereo. Valeria Lynch fue la encargada de darle la devolución: "Se te ve con toda la polenta. Me encantó porque te moviste, estuviste segura y le pusiste la onda rockera que necesita este tema".

La última integrante del AgusTeam fue Mariam, quien cantó "Creo en mi" de Natalia Jiménez. El encargado de dar la devolución fue Sugo. "Me encantó esta interpretación", dijo.

"Estoy triste porque sé que hay dos que no van a seguir, pero estoy contento por la unión. Verlas a las cuatro trabajar contentas, eso me deja tranquilo. Las cuatro estuvieron excelente. Cada una tuvo algo muy distinto", comenzó diciendo Agustín, quien siguió elogiando a sus participantes.

Al final, la primera participante elegida fue Paulina, y la segunda, Mariam.

Segundo knock out: Team Lucas Sugo

Oscar Collazo, Carolina Barreiro, Gabriela Benítez y Mariana Sayas fueron los participantes de este primer knock out del Team Lucas.

Oscar, el joven argentino con familia en nuestro país, abrió el grupo con "Angels" de Robbie Williams. Rada le dijo: "Sos un cantante exquisito. Para ser corto, te mereces seguir".

A Carolina, quien fue "robada" del equipo de Valeria Lynch en las "batallas", le tocó interpretar "Una noche" de Buitres. Valeria le dijo como devolución: "Increíble porque tenés una voz de roquero, blusero".

Gabriela, quien viene del Chuy, cantó "Malandragem" de Cassia Eller. Agustín le dijo: "Lo que me gusta de tu voz es que es medio opaca por momentos y se nota un color totalmente distinto a los demás".

Mariana, la joven integrante de Zíngaros, se encargó de cerrar el Team Lucas interpretando "Inevitable" de Shakira. Rada le dijo: "La devolución ya está, todo el mundo se paró a aplaudirte".

Luego de escucharlos, Lucas Sugo les dijo: "Son cuatro participantes que pueden estar en la final, son excelentes". Pero había que decidir y de cara a la semifinal, el cantante optó por Mariana y Oscar.

Tercer Knock Out: Team Valeria

Los cuatro integrantes del Equipo Valeria que cantaron en los knock out fueron: Esteban Montaño, Garbiel Morgade, Lucía "Lucy" Meljem y Sofía Oyarzabal.

Esteban, cantante de jazz y líder de la banda Automática, abrió la etapa para su equipo con "Hound Dog" de Elvis Presley. "Para mí por lejos, la mejor interpretación. Que te hayas tomado el tiempo para practicar los bailes conlleva cierto tiempo", le dijo Agustín Casanova como devolución.

Gabriel, hijo del carnavalero José "Gato" Morgade y exintegrante de La Furia, interpretó "El mundo" de Sergio Dalma. "Es tremendo el sonido que tenés en la voz. Hiciste una muy buena interpretación", le dijo Rada.

La joven Lucy cantó "Give Me a Reason" de Pink. Lucas Sugo le dijo a modo de devolución: "Me encantó la interpretación. Quizás en algún momento me faltó un poco de fuerza".

Sofía, la joven de Florida que estudia instrumentación quirúrgica, cerró la primera jornada del Team Valeria con "Cómo mirarte" de Sebastián Yatra. "Qué increíble tu voz", le dijo Lucas Sugo luego de escucharla.

"Primero, gracias por tanto talento. A esta altura del programa los cuatro son tremendos artistas. Lo que voy a hacer es guiarme por esta noche", comenzó diciendo Lynch. "Esteban, te vi como desatado comiéndote el escenario. Gabriel, muy buena la interpretación, el contar la historia. Lucy, tenés una frescura increíble, son difíciles los graves pero tuviste precisión y eso me encantó. Sofía, me sorprendiste gratamente porque creciste muchísimo", finalizó la jurado.

Luego de pensarlo un segundo Valeria dijo que iban a seguir en competencia Sofía y Esteban.

Cuarto knock out: Team Rada

Santiago Gutierrez, Carmela Amorim, Nicolás Narvaez y Cinzia Zabala fueron los participantes del último team de la jornada.

Santiago, quien trabaja en un canal de televisión de Tala, abrió el equipo con "Dejaría todo" de Chayanne. Valeria Lynch lo felicitó por su interpretación.

Carmela, la estudiante de cine que el músico "robó" de las filas de Casanova, cantó "Kiss Me" de Sixpence None the Richer. "Es una canción recontra complicada. Lo resolviste bien. Fue un desafío que pasaste de taquito", le dijo Agustín Casanova.

Nicolás, el cantante chileno radicado en Uruguay, interpretó "Amiga mía" de Alejandro Sanz.

Antes de escuchar la devolución de los jurados, Oreiro se acercó con un mensaje de Sanz, quien elogió la interpretación del joven chileno.

"Tenía un signo de interrogación grande, porque me daba miedo que Nicolás hiciera más de lo mismo en las siguientes interpretaciones, pero ahora veo un artista flamenco que nos da distintas emociones. Te quiero seguir escuchando así", le dijo Lucas Sugo.

Cinzia, la estudiante de Sociología, cerró el equipo Rada y también la primera noche de los knock outs al ritmo de "Girls Just Wanna Have Fun" de Cindy Lauper. "A todos nos dejaste temblando. Creo que lo que más me gusta es que volviste a lo que eras, porque en las batallas no es que te perdiste, pero te condicionaste por cantar en dúo. Esta es la Cinzia que queremos ver", le dijo Agustín Casanova.

"Hicieron un trabajo increíble", les dijo Rada hacia el final, y sin más que comentar informó que en el Team Rada iban a seguir Cinzia y Nicolás.

¿Quiénes pasaron a la semifinal?

Ocho participantes ya se encuentran en la semifinal de La Voz Uruguay.

Ellos son: Paulina Liard y Mariam Perrone (del Equipo Agustín), Mariana Sayas y Oscar Collazo (del equipo Lucas), Esteban Montaño y Sofía Oyarzabal (Equipo Valeria) y Cinzia Zabala y Nicolás Narvaez (Team Rada).