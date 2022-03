"La Voz Uruguay": hay siete que pasaron las audiciones a ciegas, ¿y apareció una finalista?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúan las "Audiciones a ciegas" en La Voz Uruguay, la etapa más divertida del concurso de canto de Canal 10 donde los jurados se pelean por tener a los mejores participantes en su equipo.

Una nueva camada de participantes llegó en la tercera jornada, esperando que los jurados: Ruben Rada, Lucas Sugo, Valeria Lynch y Agustín Casanova se den vuelta en sus sillas y los elijan para sus equipos.

Natalia Oreiro, la conductora del programa apareció, elegante como siempre pero con el mismo vestuario que en las fechas anteriores. Ella fue, como siempre la palabra de aliento para los participantes antes de subir al escenario, y el abrazo que consuela cuando el resultado no es favorable.

Los participantes elegidos por los jurados

Con “Dressed for Success”, el hitazo del segundo disco de Roxette, Look Sharp!, se presentó Erika Pereira. Ruben Rada fue el primero en darse vuelta, los restantes jurados lo siguieron. Una vez terminada su audición, joven dijo que llegó para homenajear a su padre, fallecido hace ocho meses, y a quien le dedicó su interpretación. “La rompiste”, comenzó diciendo Lucas Sugo, intentando conquistarla para su equipo. “Traijste la emoción”, dijo Valeria Lynch, quien se paró de su silla por primera vez en la competencia. Los cuatro jurados se pelearon por tenerla en su equipo y al final Erika se quedó con Valeria.

Comenzó cantando en la murga Contramano y es miembro fundador de la banda de cumbia La furia. Gustavo Domínguez, luego de presentar su historia de vida llegó al escenario de La Voz con “Déjame intentar” de Carlos Matta. Lucas Sugo y Valeria Lynch se dieron vuelta al unísono. Fueron los únicos en girarse. “Hay escenario y mucho”, le dijo Sugo quien quiso conocer su historia y le pidió un tema de su etapa de éxito. El elogio sirvió, porque Domínguez eligió al equipo de Lucas.

Con 14 años Eloisa Méndez se subió por primera vez a un escenario y le encantó. Al poco tiempo comenzó a componer y dijo que llegó al programa como revancha a todos los que le dijeron que no antes. “Boa sorte”, Vanessa de Mata y Ben Harper fue su elección para la audición. Agustín Casanova, con su tradicional pose fue el primero en darse vuelta. Rada amenazó con apretar el botón, Casanova lo amenazó y finalmente se quedó con la joven montevideana. “No es fácil conseguir ese tipo de vibratto”, le dijo Casanova, mientras los restantes jurados se burlaban de él.

Entre la sociología y la música se mueve la vida de Cinzia Zabala Passarella, quien llegó desde Florida y tiene familiares premiados en el mundo. Es sobrina de Hector Ulises Passarella, solista principal en la banda sonora de la película Il Postino, compuesta por Luis Bacalov, que ganó el Oscar en 1996. No faltaron más de un par de acordes que los cuatro jurados se dieron vuelta gracias a su interpretación de “Dance monkey” de Tones and I. “No me robes la alegría, sé mía”, le dijo Rada intentando convencerla. “A todas les decís lo mismo”, le retrucó Cinzia generando un divertido ida y vuelta entre los jurados. Al final los elogios rindieron frutos ya que la chica eligió ser parte del equipo de Rada.

Con 11 años Ángela Portela comenzó a imitar a Shakira y luego se pasó al folklore. Su misión, dijo, es vivir de la música. A la audición se presentó con “Me das cada día más”, de Valeria Lynch, y si bien en un momento se olvidó de la letra, los cuatro jurados se dieron vuelta. “Para qué vamos a apretar”, comenzó diciendo Agustín Casanova, sabiendo que Ángela no lo iba a elegir, ni a Lucas Sugo ni a Ruben Rada. “Si cantaba ‘Loquita’ tal vez tenía esperanza”, siguió Casanova. “Hiciste una versión propia, tenés una voz, una polenta, una seguridad”, le dijo Valeria Lynch como devolución. Como era de esperarse, eligió sumarse al equipo de Valeria.

Christian Artigas es de Florida y dice que cuando empieza a cantar se olvida de todo. En su vida fue misionero que lo llevó a viajar a Chile, también se presentó en un concurso de canto (donde conoció a su novia) y para la audición de La Voz preparó “Entre la tierra y el cielo” de Los Nocheros. Lucas Sugo, poco antes que terminara la canción se dio vuelta. Fue el único, así que no hubo pelea entre los jurados. “Es un placer que estés en mi equipo”, le dijo su entrenador.

Desde Cuba llegó Mariam Barranco, quien interpretó una preciosa versión de “Lágrimas negras” de Compay Segundo. Ruben Rada fue el primero en darse vuelta. Los restantes jurados lo siguieron. “Qué tremenda, por favor”, dijo Valeria Lynch. “Me acordé de Celia Cruz”, le dijo cuando supo la procedencia de la participante. “Estoy enamorado y siento que me vas a romper el corazón si te vas con otra persona”, comentó Casanova, intentando convencer a la joven para que se sume a su equipo, y se la jugó diciendo: “Creo que es una posible ganadora de La Voz”. Finalmente sus elogios rindieron fruto y la joven cantante eligió al cantante de Márama.

.@AguCasanova_ luchó con todas sus armas y convenció a Mariam para que finalmente elija a su Team. 👋😉💥👏 ¡Seguro la van a romper juntos! 🎤✌🎶



Auspiciado por: SARUBBI#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo pic.twitter.com/RaiVRnC8zC — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) March 22, 2022

Los que no encontraron lugar en "La Voz Uruguay"

Jassmín Calzadilla es de Venezuela y desde hace tres años llegó junto a su pareja. Su canción para audicionar fue “Quizás, quizás, quizás” del cubano Osvaldo Farrés. “Supongo que seguirás cantando porque lo hacés bien”, le dijo Rada, quien le hizo algunas recomendaciones para mejorar su técnica vocal. “Había como un desequilibrio, y cuando subías le faltaba aire”, le dijo Valeria Lynch como devolución.

La música siempre estuvo en la casa de Avril Tourn, quien canta desde los tres años. Con seis años ingresó al Coro del Sodre. Con apenas 16 años interpretó una genial versión de “No one” de Alicia Keys, aunque ningún jurado se dio vuelta. “Qué joven que sos”, le dijo Lucas Sugo al comenzar su devolución. “Tenés mucho por delante y vas a cosechar muchas alegrías”, agregó. “Cuando la canción parecía que se moría, terminaste con unos falsetes y bien clavados. La verdad estoy súper contento que hayas estado”, comentó Rada.

Desde Salto y con solo 22 años llegó Diana Battistutta para interpretar “Smile” de Lily Allen. Mientras la chica cantaba, los jurados hacían ademanes que no llegaba al tono que esperaban, y seguramente por eso no se dieron vuelta. “Siento que tenés una voz muy linda, muy dulce, lo que sí sentí por momentos que hubo complicaciones de tiempo, estabilidad y apoyo en los grabes. Puede ser por los nervios y al final de la canción cuando agarraste más confianza”, dijo Casanova iniciando las devoluciones. “Es una canción muy difícil técnicamente hablando. Necesitás una precisión casi perfecta”, comentó Lynch.