"La Voz Argentina": una participante evalúa demandar al programa y habló de “maltrato”

Jéssica Amicucci, exparticipante "La Voz Argentina", explotó contra el reality show de talentos. La cantante argentina realizó un vivo en su cuenta de Instagram donde aseguró que está analizando denunciar a la producción del programa por cómo la dejaron parada en el certamen.



“Me bloquearon para hacer esto”, comenzó asegurando la también abogada en su fuerte descargo. “Yo estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”, lanzó.



“Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar lo que hago, me ha costado mucho todo porque hice castings toda mi vida”, agregó.

Además atacó a las dos jurados femeninas del reality, Lali Espósito y Soledad Pastorutti, por no haberla defendido cuando Ricky Montaner la interrumpió bruscamente al aire en una emisión tensa del programa. “¿Y dónde están las jurados? Cuando me gritó (Ricky) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, aseveró sobre la conducta del hijo de Ricky Montaner, que comparte silla con su hermano Mau.



Por último, aseguró que todo fue “una vergüenza” y negó estar “despechada” como algunos comentarios deslizaban mientras ella hablaba. “¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que usen mi imagen”, concluyó.

Todo empezó en las instancias de las batallas del certamen, cuando Amicucci tuvo un fuerte intercambio con Esperanza Careri, otra de las participantes. El "Team Mau y Ricky" aseguró el desempeño de ambas fue muy pobre y les marcó errores. En ese momento, Amicucci pidió hablar para asegurar que su compañera no había querido ensayar, lo cual complicó la presentación, algo que fue negado por Careri.



Si bien Ricardo Montaner decidió salvar a Jéssica luego de que sus hijos se inclinaran por Esperanza, días más tarde la abogada comenzó a likear posteos que afirmaban que Mau y Ricky “no tienen buenas voces”, lo cual fue visto por el intérprete de “Cachita” en la cuenta del periodista “Pampito” Perelló Aciar.

Amicucci no dejó el conflicto atrás de cara a los playoffs. Por el contrario, acudió a sus redes para explicar lo sucedido y criticar a la producción por la edición del programa. “Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante”, escribió sobre el duelo que realizó al ritmo de “Love On Top”, de Beyoncé.



“Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona”, apuntó, y arremetió contra la producción: “Hacen esas cosas para dejarte mal parado”, dijo. Amicucci había brillado en su audición a ciegas, cuando se dieron vuelta las cuatro sillas, pero su despedida llegó en los playoffs, instancia en la que perdió contra Jacinta Sandoval.