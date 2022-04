Tinelli se despide de "Showmatch": cuándo y con qué formato volverá a televisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien el año televisivo ya comenzó, Marcelo Tinelli recién pone en marcha los motores de su productora para regresar a la televisión. Todo indica que lo hará a mediados de año y con varios cambios.

A través de historias en su cuenta de Instagram, Tinelli mostró los entretelones de lo que prepara para su vuelta, que se espera para junio.

En uno de esos videos, Tinelli apareció en el enorme estudio donde realizará su nuevo programa y dijo: "¡Ya estamos trabajando en el programa de este año! Con el equipo de producción. Se viene un programa nuevo y novedoso... ¡Muy pronto por eltrece!".

De acuerdo al diario La Nación que dialogó con Tinelli, este regreso tendrá varios cambios. El primero será su nombre, ya que abandonará el de Showmatch que lo acompaña desde 2005, cuando pasó de Telefe a Canal 9. Sus anteriores nombres habían sido Videomatch, cuando comenzó a emitirse en 1990 por Telefe, y luego El Show de Videomatch, de 1995 a 2004.

"No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre”, confirmó Tinelli al medio, esgrimiendo más razones artísticas que contractuales, ya que durante este tiempo circularon rumores de que había un impedimento legal para usar esa marca por parte del Grupo Indalo, dueño de su ex productora Ideas del Sur, que tiene registrado el nombre de Showmatch.

Desde el Grupo Indalo le dijeron a La Nación que esos rumores son falsos, ya que si bien la marca es de ellos, se la otorgaron en uso a LaFlia, la nueva productora de Tinelli que el año pasado hizo Showmatch: La Academia.

¿Cómo será el nuevo formato que conducirá Tinelli?

En marzo pasado y a través de una entrevista improvisada durante una visita a un canal en Rosario, Tinelli despejó rumores sobre pases o impasses y aseguró que regresará a eltrece en junio.

"Volvemos. Tenemos contrato firmado con eltrece para arrancar en junio", afirmó allí a la vez que brindó algunas pistas del formato que se venía. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurados, y algunas cosas más que no puedo contar", sostuvo.

¿Cuál es ese formato que se evalúa? Se trata de All Together Now, un concurso de talentos de la BBC en el que confluyen nada menos que 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas. Nacido en 2018, tuvo hasta ahora dos temporadas, ambas capitaneadas por la ex cantante de las Spice Girls, Geri Halliwell.

Para votar a favor de un participante, los integrantes de ese gran jurado y tribuna solo tienen que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será el puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.

De acuerdo a La Nación, si bien ese formato es el plan A, en su productora también trabajan sobre otro envío británico llamado The Dancer, un concurso de baile creado por el famoso productor y conductor Simon Cowell, que recientemente fue un éxito rotundo en España.