La reacción de Lucía Brocal, Christian Font y más famosos al rumor de que están en "La Máscara"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El nuevo programa de Canal 12, ¿Quién es la máscara?, causa sensación entre la audiencia y en redes sociales, donde todos hacen sus apuestas. La intención del público es averiguar quién está detrás del disfraz, o divertirse en el camino de las especulaciones.

Y eso tiene una repercusión evidente en internet, donde diferentes usuarios de Twitter e Instagram hacen sus apuestas. Pero no solo eso: también le trasladan consultas a diferentes famosos uruguayos, con la intención de saber si son ellos los que están en competencia.

Una de las que está en la mira es Lucía Brocal, figura de Canal 12. La informativista se hizo eco de un mensaje que decía que era ella la que estaba tras la máscara de Hueva, a lo que acotó un emoji de un investigador, un rostro con una lentilla.

Paula Scorza, integrante del equipo de Desayunos informales y personalidad del mismo canal, contestó al tuit de Brocal y dijo: "Me llegan mensajes de ese estilo. ¿Sos vos o soy yo?". Terminaron bromeando con que no hablan sobre su vida privada.

No hablo de mi vida privada 😜 — Lucía Brocal (@luciabrocal) May 13, 2022

Florencia Infante también hizo referencia a ese mismo personaje de ¿Quién es la máscara?, y través de sus historias de Instagram, con un breve video, contó: "Estoy recibiendo un montón de mensajes insólitos. Yo quiero decir que soy muy banana, pero huevo no soy. El que lo agarra, lo agarra".

El que también bromeó con una posible participación en el ciclo es Christian Font, comunicador que en este momento no está trabajando en televisión, luego de su salida de Canal 4. Ayer por la noche publicó un simpático mensaje en redes: "Salgo de jugar al tenis y recibo un mensaje que dice '¿Sos Ultraton?'", en referencia a uno de los personajes que pasó este jueves por la pantalla del 12.



"Evidentemente me vio jugar", remató.

Salgo de jugar al tenis y recibo un mensaje que dice "¿Sos Ultraton?"

Evidentemente me vio jugar — Christian Font (@christianfont) May 13, 2022

Frank Lampariello, que fue mencionado por Fabián "Fata" Delgado como el posible músico escondido tras el traje de Tero, fue otro que en redes sociales hizo referencia a su presencia en el programa, y con humor se encargó de descartarla. En un video, se escucha a su hija preguntarle: "¿Estás en La máscara y no nos contaste?", a lo que el ex Hereford responde con una sonrisa: "No, no".

JAJAJJAJAJAJAJA PERDÓN GURISES PERO NO, el Frank ta acá cagado de risa, gracias Fata x delirar tanto #LaMascaraUY pic.twitter.com/tUlhQ5uUQl — emilamp (@papijearnoma_) May 13, 2022

Por lo pronto, ya se develó la identidad de Cristian Castro y de Arturo Valls, y un nuevo anuncio llegará el próximo jueves.