Botón dorado y tango de Paysandú: estos son los nuevos finalistas de "Got Talent Uruguay"

Con Natalia Oreiro de llamativo vestido rosado y con transmisión en vivo desde el Teatro El Galpón, Got Talent Uruguay tuvo hoy una nueva jornada de semifinales, que terminó con dos nuevos finalistas confirmados.

La primera en volver al escenario fue Lara Galarza, cantante de 18 años, de El Pinar y considerada por el jurado como la mejor voz de la temporada. Interpretó la exigida "Cry Baby" de Janis Joplin, con look sesentoso, y el jurado Orlando Petinatti le confesó: "Te tengo que pedir disculpas, porque si pudiera volver el tiempo atrás eras mi botón dorado".

Siguió la patinadora Cecilia Dipilla, esta vez acompañada de un partenaire para hacer un número musical al ritmo de "You're The One That I Want", el clásico del musical Grease. Fue un múmero muy fresco y alegre que encantó al panel de especialistas, que le destacó su capacidad de sorprender y de adaptarse, siempre, a un espacio reducido para su disciplina.

Luego fue el turno de Los Sureños, el grupo que consiguió el primer botón dorado de la temporada, gentileza de María Noel Riccetto. El cuarteto vocal, con dos guitarras, hizo una sentida versión de la popular "La media vuelta" que también fue muy elogiada. Petinatti opinó que funcionaron mejor cuando cantaron juntos que por separado, y Riccetto fue muy efusiva.

En el segundo bloque fue el turno de Heroica Tanguera, un grupo de baile de tango de Paysandú, que se presentó con orquesta en vivo y una cuidada puesta en escena que los televidentes pudieron apreciar en sepia. Todos fueron muy elogiosos con la actuación en general.

Valentina Costa se fue del escenario con una sorpresa. La cantante interpretó una versión personal de "Chau", uno de los clásicos de No Te Va Gustar, junto a un pianista y con una luna como escenografía. Al final, Emiliano Brancciari apareció en pantalla para saludarla y alentarla de cara al futuro del certamen. "Esta vez lo disfruté de verdad", dijo la concursante.

El penúltimo número de la noche estuvo a cargo de Valorant, el conjunto de K-pop que volvió a impactar al jurado, hoy por sumar a su actuación a una cantidad de bailarines, que respaldaron a las cinco chicas de la formación base. La propuesta terminó con tres de los cuatro expertos —todos menos Petinatti— aplaudiendo de pie.

La semifinal se cerró con la carismática Naty Ná, drag queen que ha combinado humor con pool dance y, en esta oportunidad, con baile de salón. Ofreció una suerte de sketch en el que planteó una dinámica de programa de televisión con modismos de Susana Giménez, para luego danzar al ritmo de música de películas. Claudia Fernández se divirtió mucho y celebró con ganas la actuación de la última figura de la noche.

Al final, Oreiro anunció que Heroica Tanguera, Los Sureños, Valentina Costa y Valorant habían sido los cuatro más votados por el público, una revelación que dejó por el camino a Lara Galarza y Naty Ná.

De los cuatro, Los Sureños y Heroica Tanguera se convirtieron en los nuevos finalistas de Got Talent Uruguay. Los primeros fueron los que acumularon más votos del público, mientras que los segundos también avanzaron gracias al voto popular, luego de que la elección del jurado quedara empatada a 2 con Valorant.

Así, el grupo de cantantes y el de bailarines se sumaron a los conjuntos Pink y Back to the Legends, que ya habían obtenido su clasificación.

La semana que viene volverán a escena la acróbata Luciana Nasif, el cantante Odín Villalobos, el Conjunto Bantú de Montevideo, la banda Montevideo Hot Country, la cantante Camila Iza Machado, el bailarín Andrés Cazenueve y el músico Ignacio Silva. De ellos se desprenderán más finalistas de Got Talent Uruguay.