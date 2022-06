Picante debate para el regreso de "Poder ciudadano" a la televisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miguel Nogueira regresa con su propuesta periodística Poder ciudadano TV. A nueve años de que bajara del aire en Canal 5, el programa regresa para una nueva etapa en la pantalla de VTV.

El capítulo estreno está previsto para este jueves 2 de junio desde las 20:00. A diferencia de la primera etapa, cuando estaba acompañado por Gabriel Romano, Nogueira está solo en la conducción y apostará principalmente al debate de ideas y problemáticas con los protagonistas.

"Nos estamos acostumbrando a debates muy esporádicos. La discusión de la LUC fue uno de los casos, y por lo general los que debaten son panelistas y no los protagonistas", aseguró Nogueira a TV Show. .



En el primer programa los invitados serán el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía y al presidente del PIT CNT, Marcelo Abdala. ¿Sí o no a un TLC con China? ¿Sí o no a que Uruguay negocie en solitario por fuera del Mercosur? serán algunas de las preguntas disparadoras del debate.