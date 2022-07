"Bake Off Uruguay": error fatal en una torta a días de la final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bake Off Uruguay celebró una jornada dedicada la pastelería española en la que los cinco participantes que siguen en competencia hicieron lo imposible para sorprender al jurado. Sin embargo, hubo una pastelera amateur que incurrió en un error dramático cuando faltan apenas tres semanas para la gran final.

El error ocurrió durante el desafío técnico, en el que los participantes debían realizar una torta de Santiago en un plato decorado con glasé real y motivo español. Al entregar las preparaciones, Andrea Pérez presentó su torta con el papel manteca adherido en la parte inferior de su bizcochuelo.

La falta fue detectada durante la degustación a ciegas, cuando el jurado integrado por Rose Galfione, Hugo Soca y Sofía Muñoz prueba los resultados sin saber a quién corresponde cada uno. Al momento de analizar la torta de Andrea, Sofía advirtió que se veía "extraña y diferente", y Rose identificó enseguida cuál era el problema: "tiene el papel manteca adherido". Mientras despegaba el papel del bizcochuelo, añadió: "Un papel pegado a una torta es un defecto físico que no puede pasar".

Andrea, cuando cayó en cuenta del error que había cometido, partió en llanto. "Me quería matar. Es un horror hacer una presentación a esta altura del certamen con un pedazo de papel. Yo estaba angustiada porque sabía que iba a quedar en último lugar", evaluó minutos después. Y tal como lo pronosticó, su torta fue seleccionada por el jurado como la peor del desafío técnico.

Churros de guacamole, de vino y de maracuyá.

La consigna del desafío creativo sorprendió a los cinco competidores: debían preparar nueve churros de masa neutra con tres rellenos y coberturas diferentes. Los participantes echaron entonces a volar su imaginación y en la carpa se pudieron ver intentos de churros de todo tipo de sabores: desde unos de guacamole hasta otros con masa de chocolate rellenos de maracuyá, pasando por unos de masa violeta rellenos de ganache de tanat.

En esta oportunidad el tiempo les jugó una mala pasada a los participantes, en especial a Nicolás Lasa y a Noelia Carnales, que no pudieron terminar la preparación como habían ideado. En el caso de Nicolás, ni siquiera pudo completar la consigna y entregó apenas siete de los nueve churros que se exigían.

Al momento que la conductora Jimena Sabaris anunció que ya no había más tiempo para avanzar con las preparaciones, Nicolás fue justamente el que se mostró más afectado. "Qué bronca irme con esto. Demoré en rellenarlos y no llegué. Me voy yo", expresaba resignado entre lágrimas.

Sobre el final, ocurrió algo inédito: cuatro de los cinco participantes en competencia quedaron en zona de eliminación. Mathías, Noelia, Nicolás y Andrea debieron pasar al frente y estuvieron a punto de quedar afuera del certamen. Pero para suerte de ellos, Gustaf, quien había aportado humor con una participación especial al inicio de programa, dejó un regalo especial que los favoreció.

Justo antes de anunciar cuál participante quedaba afuera de competencia, se reveló la sorpresa que había dejado el actor. El obsequio consistía en unos abanicos que al abrirse dejaban leer el mensaje "hoy no hay eliminación". De esta forma, los cuatro celebraron aliviados con la noticia de que todos avanzan hacia la recta final del certamen.