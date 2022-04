La molestia de Laurent Lainé con Mandrake Wolf: "Disculpá, no quiero ofender a nadie"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A la noche de MasterChef Celebrity Uruguay no le faltó nada. Hubo fracasos y sorpresas, humor, nervios, risas, rezongos y emociones fuertes, incluyendo las dos primeras eliminaciones de la temporada.

El concurso de Canal 10 también tuvo espacio para un inesperado cruce entre Laurent Lainé y Alberto "Mandrake" Wolf, ya que el chef francés se mostró particularmente molesto con el cantante por motivos diferentes.

Primero, al momento de la prueba de eliminación, el jurado de MasterChef se quejó de que el compositor de "Amor profundo" estuviera cocinando con el pelo suelto. La cabellera larga y siempre sin sujetar es una de las marcas registradas del histórico líder de Los Terapeutas.

Entonces Lainé se acercó a su mesada y le dijo que para una siguiente oportunidad era necesario que se recogiera el cabello, porque no podía estar manipulando alimentos en esas condiciones. Más tarde, Wolf terminó usando una colita aunque de mala gana.

Pero los rezongos de Lainé a Mandrake no terminaron ahí. Es que a la hora de la degustación, el chef no disimuló su disgusto por el plato del uruguayo: huevos rellenos de atún con una ensalada fresca que incluía verdes, rabanitos y una vigraneta.

"Tenés 45 minutos para hacer huevo duro con relleno de atún; me parece que hay 35 minutos que te sobraron. ¿Dónde están?", reclamó el jurado. "En el plato no los veo", aseguró tajante.

Lainé continuó con su devolución con tono firme: "Disculpá, no quiero ofender a nadie, pero no es un plato que puedas presentar en MasterChef".



Wolf no dijo nada, pero finalmente resultó eliminado de la competencia. "Lo mío es muy poquito", fue lo que declaró antes de despedirse, para hacerse cargo de su fallido trabajo; "pero lo hice con mucho cariño".