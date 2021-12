"MasterChef: Celebrity Uruguay 2" definió a sus semifinalistas: quiénes son y quién se fue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

MasterChef: Celebrity Uruguay está en su recta final y este martes definió a los tres semifinalistas restantes, que se sumaron al ya clasificado Juan Andrés "Gordo" Verde, que la semana pasada se había asegurado su lugar entre los cuatro mejores de la competencia.

A la altura de las circunstancias, hubo que enfrentar la prueba más compleja de todo el certamen de Canal 10. Presentado a distancia por el chef celler de Can Roca, Joan Roca, el desafío tuvo que ver con la gastronomía sostenible e incluyó dos etapas donde la decisión estratégica era fundamental. En la primera, los concursantes tenían que trabajar con los ingredientes de una mesada y el mejor plato iba a pasar de fase; en la segunda, los tres restantes iban a tener que volver a cocinar, utilizando sí o sí lo que se suele desechar de la materia prima antes usada, hojas, tallos, cáscaras y así que estaban en la otra mesada.

Así, Sebastián Almada se convirtió en el segundo semifinalista de MasterChef: Celebrity Uruguay 2, y trepó al balcón junto al Gordo Verde. Convenció al jurado con una pechuga de pollo sobre mousseline de arvejas, que le ganó el mano a mano a la sopa de remolacha con crema agria y grisines de orégano de Denis Ramos. "Se nota que escuchás, que estás atento", elogió Ximena Torres a Almada.

El trombonista de No Te Va Gustar tuvo que volver a cocinar, al igual que Paula Silva y Carmen Morán, que habían tenido un desempeño muy flojo. En el caso de Silva, su salmón a la plancha con crema de cebollas y remolacha caramelizada fue, a entender del jurado, un plato sin terminar. "No estoy muy conforme, les aviso de antemano. Tuve como un mal viaje, en el emplatado y en la realización", había confesado la actriz, que recibió la devolución en silencio y no pudo evitar llorar "de bronca".



En el caso de Morán, hizo una tarta de acelga y espinaca con ensalada de naranja, apio y espinaca que no estuvo mal, pero no alcanzó. "Habría que haberle puesto un poquito más de algo", le señaló Sergio Puglia, quien hizo hincapié en que la masa de la tarta estaba cruda".



Cerrada la primera prueba, el reloj volvió a correr y Torres le pidió a los tres famosos que volvieran a dejarlo todo en la cancha, ya que el jurado entendió que a nivel general hubo una suerte de afloje. Venían todos de lucirse en el episodio anterior, y eso había dejado la vara alta.

Hijos del rigor, los tres sorprendieron con sus segundas preparaciones. Denis hizo por primera vez unas croquetas de remolacha, puerro y espinaca que consiguieron piropos hasta del exigente Laurent Laine. Paula deslumbró con unos dumplings de hojas y tallos de remolacha en caldo de pescado y langostinos, que hicieron olvidar el mal trago de su plato anterior; se llevó felicitaciones y Puglia celebró que corriera riesgos. Y Carmen ofreció un pastel de tallos de acelga, espinaca y remolacha que también le valió devoluciones generosas.

Con los dumplings del enojo, como los bautizó Torres, Paula Silva se convirtió en la tercera semifinalista de MasterChef. Y en una disputa muy pareja, el cuarto lugar fue para Denis Ramos.



"Llegaste a estar en el Top 5 de MasterChef. Empezaste desafiándote a vos misma y diste pasos y pasos para llegar a este momento. Y es maravilloso el crecimiento que has tenido", le dijo Puglia a Carmen Morán, la última eliminada antes de las semifinales. Sus compañeros, que ahora jugarán sus últimas cartas para saber quién será el nuevo maestro de la cocina uruguaya, la despidieron con aplausos y sonrisas.



"En el próximo desafío vamos a definir los cruces y empezará un nuevo campeonato", reveló Puglia antes de la despedida del episodio. El jueves se sabrá cómo seguirá esta historia culinaria.