"MasterChef Celebrity": risas, ejercicio, estrés y un nuevo eliminado para el equipo naranja

El equipo naranja volvió a las cocinas de Masterchef Celebrity Uruguay para una noche complicada. Ya sin la presencia del chef francés Christophe Krywonis, los participantes fueron recibidos por los jurados del programa: Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé.

Quedan solo ocho participantes, pero solo cinco de este equipo estarán en la recta final del programa.

Nuevamente la caja misteriosa fue la protagonista de la primera prueba. Aunque en vez de ingredientes, debajo había elementos de seguridad que determinaron las duplas de la prueba. A Abigail Pereira le tocó hacer dupla con Enrique "Pelado" Peña, a Luana Persíncula con Eduardo "Colo" Gianarelli, Oscar Belo cocinó junto a Reque Newsome y Mariale Jaimes con Ronnie Arias.

Una vez conocidas las duplas, los participantes tuvieron que cocinar en 30 minutos una ensalada que debía tener vegetales, proteína y un huevo. Como dificultad extra, para obtener los ingredientes había que pedalear en bicicletas fijas.

Luego de los chistes por hacer ejercicio en las cocinas de Masterchef unos comenzaron a cocinar y otros a pedalear. Cuando faltaban pocos minutos para terminar el tiempo, aparecieron los nervios, aunque en casi todos los casos las duplas trabajaron en armonía.

Ronnie se puso muy nervioso, no le gustaba el plato, pero Mariale logro contenerlo. Mientras Abigail y el Pelado, y Colo y Luana estuvieron parejos y lograron entenderse.

En el equipo de Óscar y Newsome, el periodista fue el alumno del basquetbolista en la cocina, quienes tuvieron un momento divertido donde parecían recrear una escena entre Titanic y Ghost.

Una vez cumplido el tiempo, los jurados degustaron las preparaciones y dieron sus devoluciones.

"Hay una gran confusión. Hay mezcla de sabores y texturas que no está logrado", le dijo Puglia a la dupla de Mariale y Ronnie.

"No me gusta nada. Está presentado como quien tira todo y el aderezo tiene buena textura pero no tiene sabor", criticó Puglia a Óscar y Newsome.

"Me hiciste viajar a hace 40 años atrás" comenzó diciendo Laurent a Luana, aunque no era un elogio sino una crítica por mezclar vinagre con limón. "Me han sorprendido. Me gustó cómo ensalada y propuesta", le dijo Puglia al equipo de Luana y Colo.

"La ensalada no tiene vuelo, tampoco sabores" criticó Puglia, quien eligió los langostinos de la pareja de Pelado y Abigail.

A la hora de elegir qué parejas pasaban al balcón, los jurados decidieron votar frente a los participantes.

Puglia eligió el plato de Luana y Colo como el mejor, y Ximena y Laurent coincidieron, así que fueron los primeros en subir al balcón.

Por la ausencia de huevo en la preparación de la ensalada de Abigail y Pelado, Puglia no voto su segundo mejor plato. Ximena y Laurent eligieron a Óscar y Newsome, quienes también se salvaron de la eliminación.

De esta forma entre Ronnie, Mariale, Abigail y Pelado esta el nuevo eliminado. Quien se va se decidió en una nueva prueba.

Prueba de eliminación: una sopa que salve de la eliminación

Siguiendo la tendencia de cocina saludable, los cuatro participantes tuvieron que cocinar una sopa en 30 minutos.

Abigail, quien hizo una sopa de arvejas fue la primera en pasar frente al jurado. "La materia prima está bien tratada, lograste el punto exacto en la cremosidad. Un buen trabajo y buen resultado", le dijo Puglia.



"Me divierte que haya guarnición", le dijo Torres.



"Te la jugaste", le dijo Lainé.

Ronnie llegó con su sopa crema de zanahorias, y aclaró que estaba picante.



"Me gustó mucho el sofrito que hiciste", comenzó Lainé. "Está picante lindo".



"A pesar que es hot no perdió los sabores. Me gustó mucho este trabajo", comentó Puglia.

Pelado hizo gazpacho.



"La consistencia me gustó", dijo Lainé quien comentó la poca sal.



"Está bien hecha, tiene la consistencia que tiene que tener, es un buen trabajo", dijo Puglia.



Torres comentó que el tomate tiene que ser pasado para el gazpacho. "A mí me falta más gusto a tomate", criticó Torres.

Mariale llegó ante el jurado con su sopa crema de calabaza.



"Utilizaste el curry y la canela, dos especias muy perfumadas que si no las manejás con inteligencias y las contrarrestas con sal, pimienta, se transforma en una sopa dulce", dijo Puglia, quien lamentó la ausencia de algo que eleve la preparación. Torres coincidió con Puglia.



"Me gustó la mezcla aunque no estoy muy acostumbrado a la canela", comentó Lainé.

Luego de deliberar, los jurados anunciaron quiénes logran subir al balcón y quién será eliminado.

Quien realizó la mejor sopa del día fue Abigail, y subió al balcón. Ronnie también se salvó con su sopa.

De esta forma entre Mariale y "Pelado" Peña estaba el próximo eliminado. "Las cuatro sopas fueron logradas, pero la competencia se pone más exigente, no es porque la sopa estaba mala", comentó Lainé antes de anunciar que quien abandonaba las cocinas de "Masterchef" era Mariale.