"Masterchef: Celebrity Uruguay": el equipo azul ya tiene a sus cinco finalistas; conocelos

Entre risas y camaradería, MasterChef: Celebrity Uruguay inició una nueva emisión. En la noche del martes, el equipo azul se sumergió en la última prueba de eliminación antes del encuentro con el equipo rojo.

Paula Silva, Agus Padilla, Claudia Umpiérrez, Patricio Giménez y Graciela Rodríguez compitieron por el puesto. Sebastián Almada, por su parte, ya tenía una clasificación asegurada tras su desempeño en el episodio anterior. "Para cuatro de ustedes cinco, este será un día dulce", adelantó el jurado Sergio Puglia. "Van a tener que ser cuidadosos en cada paso", agregó antes de darle paso a Ximena Torres, quien se encargó brindar una breve "masterclass de emplatado de postres".

Tras una demostración que incluyó un mousse de dulce de leche y una tartaleta con merengue, se inició la última prueba de eliminación del equipo azul. "Se habrán dado cuenta de que hoy les toca preparar algo dulce; es un producto que empezó siendo salado y terminó siendo dulce; nació en Francia pero es muy de Uruguay", dijo Torres para anunciar la prueba de la noche: un mousse de dulce de leche.



Bajo la mirada y los consejos de Almada desde el balcón, los participantes debieron preparar sus platos en 60 minutos. Sobre el final de la prueba, Umpiérrez tuvo algunos accidentes con su preparación pero logró sortearlos antes de que expirara el tiempo.

La primera en pasar fue Padilla, quien presentó unos pancakes con mousse de dulce de leche, chocolate y banana. "Una de las cosas importantes cunado uno hace una torre de pancakes, la norma es que se los embebe con algo muy húmedo para que no quede seco. La presentación no fue ideal, y a eso le agregamos un chocolate que no tiene textura; el plato es complicado para degustar", comentó Puglia. Por su parte, Torres celebró la elección de los ingredientes y la textura del mousse, pero le marcó la falta de consistencia de su postre.

Giménez llegó su bizcochuelo borracho con dulce de leche, mousse y chocolate. "El bizcocho está muy bueno. Tiene la dosis justa, que tiene el emborrachar el bizcocho sin arruinarlo. Me hubiera gustado que el mousse tuviese más consistencia", dijo Torres. "Es un plato clásico, pero es un buen trabajo", agregó Laurent Lainé. "Me da la sensación de estar comer un plato hecho por mi abuela", acotó Puglia.

Umpiérrez presentó un pionono de chocolate con mousse de dulce de leche y frambuesa. "El bizcocho está bueno, al mousse le falta consistencia y los sabores están muy buenos", lanzó Lainé. "Cuando hacemos mousse de dulce de leche, necesito sentirlo. Le falta más volumen", agregó Puglia.

Rodríguez, por su parte, llevó un panqueque de banana al ron con mascarpone y mousse. "Es una sopa", le dijo Puglia apenas vio el resultado. "El pancake está pesado de más, pero el haber tratado de embeberlo con el almíbar le dio una textura un poco más digerible. El mascarpone es un queso doble crema, entonces hay que tener cuidado porque no tiene aire y pesa. Es algo muy pesado", remarcó.

La última en pasar fue Silva, quien llevó una tartaleta de mousse de dulce de leche, ganache y frutos rojos. "No podía creer ese plato porque está muy lindo: la estética, la forma en que te atrae y el sabor", comentó Torres.

Tras la presentación de Silva, el jurado debió deliberar quiénes serían los cuatro participantes que se unirían a Almada para formar el grupo que se enfrentará al equipo azul. Los elogios hacia Silva fueron unánimes, aunque Lainé, Torres y Puglia aseguraron que había dos participantes "complicadísimos".

La primera en subir al balcón, claro, fue Silva, quien se llevó una ovación. Le siguieron Padilla y Giménez. Por lo tanto, Umpiérrez y Rodríguez quedaron a un paso de la eliminación. "Queda un solo lugar para la siguiente instancia de MasterChef Celebrity: Uruguay", dijo Torres antes de elegir a Umpiérrez para la siguiente fase del reality show culinario.



Tras la eliminación de Graciela Rodríguez, el equipo azul que competirá contra el equipo rojo estará formado por los siguientes participantes: Sebastián Almada, Patricio Giménez, Claudia Umpiérrez, Agus Padilla y Paula Silva.

De esta manera, el jueves se enfrentarán al equipo de Denis Ramos, Patricia Madrid, Marcelo "Pato" Sosa y Juan Andrés "Gordo" Verde.