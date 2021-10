"MasterChef: Celebrity": varios accidentes y un reproche dejaron a un nuevo eliminado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"¿Quién cumple años?", preguntó Agus Padilla al inicio de la más reciente edición de MasterChef: Celebrity Uruguay. Los participantes del equipo azul del reality show de Canal 10 se encontraron con unos cuantos globos y serpentinas entre sus mesas de cocina. Pero todo tenía su motivo: debían realizar hacer cuatro platos saludables para un cumpleaños infantil.

Sergio Puglia comentó que esta sería una instancia en equipos. Patricio Giménez, quien logró el mejor plato de la emisión pasada, quedó como capitán de uno de los grupos; Marcelo Capalbo el del otro, tras la elección del hermano de Susana Giménez.



De esta manera, el equipo de Giménez fue protagonizado por Vitto Saravia, Paula Silva y Agus Padilla; el de Capalbo tuvo a Sebastián Almada, Claudia Umpiérrez y Graciela Rodríguez. Se debían realizar dos platos dulces y dos salados, pero los ingredientes para cada uno debían ser elegidos al azar —con ojos vendados incluidos— en una cartelera repleta de opciones.

Tras la instancia de elecciones, llegó el momento de cocinar. Y los platos fueron bastante variados, aunque la improvisación fue clave en su desarrollo para reinventarse ante las dificultades de las preparaciones. Eso sí, hubo varios errores en el camino y algunos platos se quemaron: la salsa de Capalbo, los chips de Almada, los muffins de Silva y el panqueque de Padilla.

El equipo de Patricio presentó los siguientes platos: budín y pancakes de naranja; torre de galletitas de banana, avena y coco; muffins de vegetales; canastitas de granola; trufas proteicas de banana, cacao y coco; y scones de queso zanahoria. "Me gustó la actividad que desarrollaron como grupo. Me pareció que tenían las ideas claras y cumplieron con la consigna que les otorgamos. Hicieron un montón de cosas que enriquecieron la presentación y pensaron en los niños", comentó Puglia.

"La galleta tuvo algunos defectos", le comentó Ximena Torres a Giménez. "Por suerte le agregaste miel y se acomodó", le comentó sobre tu torre de galletitas. "Le faltó un poco de sabor", agregó, por su parte, Laurent Lainé.

¡Manos arriba, y "que sea lo que tenga que ser"! ✋😅🤚 Los famosos tienen sentimientos encontrados con sus platos. 📺👎👍 ¿Quiénes festejarán realmente un cumpleaños con los resultados? 🎉🥳@canal10uruguay | @pugliainvita @XimeTorres8 @elfranchuteji @bbva_uruguay pic.twitter.com/KBAGHMt3K5 — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) October 6, 2021

Silva se llevó la mayor parte de los elogios de la noche. "Me gusta porque lo hiciste salado, tiene un corazón con el queso. Tiene una textura ideal, es muy rico y equilibrado", comentó Puglia sobre sus muffins. A su vez, Torres definió a sus tartaletas como "deliciosas".



Padilla, quien adelantó que estaba a punto de presentar "su peor plato", recibió algunos reproches. "Le faltó aceite, tiene rico gusto pero está pesado", comentó Torres. "El pan está apretado, la realización se tiene que pulir un poquito", agregó.

El caso de Saravia fue distinto. "Me salieron increíbles", aseguró para definir a sus scones. "Los scones están muy bien; sin complicarte resolviste un plaato perfecto para un cumpleaños infantil", comentó Torres.

Tras esa primera parte, llegó el equipo liderado por Capalbo, que presentó los siguientes platos: brownie de boniato, chips de remolacha, sándwich de brócoli, licuado de leche con almendras y muffins integrales de manzana.

"Cuando uno trabaja entreverado, la cosa no funciona. Además, la presentación no es buena", le dijo Torres a Capalbo tras probar su brownie de boniato. "La presentación es muy pobre y el trabajo no es bueno", agregó Lainé. "Está bastante irregular: la salsa tiene acidez superlativa y le falta cocción", lanzó Puglia.

Los muffins integrales de Umpiérrez generaron comentarios varios. "Es un trabajo correcto, pero te tendrías que haber animado a más", le dijo Lainé. "El plato está correctísimo, pero quedó pobre, muy pobre", agregó Puglia para reprocharle la falta de originalidad en su presentación.

Algo similar le sucedió a Almada con sus chips de remolacha. "A esta altura de la competencia estamos esperando más cosas. Está correcto, pero no alcanza", comentó Torres.

La revelación de la noche fue Rodríguez. "Verte en la cocina era estresante, pero me sorprende gratamente", dijo Puglia sobre su sándwich de brócoli. "Te vi cocinando y me dio un susto, pero el resultado es sabroso; está bueno", agregó Lainé.

El mejor plato, que fue "una gran sorpresa para el jurado", fue para Graciela Rodríguez. "Ella se tira mucho abajo, pero yo le tengo mucha fe", dijo Padilla sobre su forma de trabajo. Por otra parte, Puglia dijo que el equipo de Patricio Giménez fue el mejor de la noche. Sin embargo, aclaró: "Patricio, tu plato tuvo muchos errores y te salvó el equipo. Hay que mejorar", le dijo antes de salvar a todo el equipo.

La siguiente en subir al balcón fue Claudia Umpiérrez, así que Marcelo Capalbo y Sebastián Almada debieron enfrentarse para ver quién se salvaba. "Es raro verlos acá, porque siempre presentar buenos platos, pero así es la cocina: una vez que te equivocás es difícil", dijo Torres. Finalmente, reveló que Capalbo debió abandonar la competencia. "El error de tu brownie fue técnico; estaba crudo", le comentó la cocinera.

Tras el agradecimiento del exjugador por su paso por MasterChef: Celebrity, se llevó un cálido aplauso del resto de los participantes. "La pasé buenísimo", aseguró antes de comentar que tiene fe que Graciela Rodríguez tiene el potencial necesario para triunfar en la competencia de cocina de Canal 10. Habrá que estar atentos a cómo continúa el programa para descubrirlo.