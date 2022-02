Marcelo Fernández estrena este miércoles "El juego del Carnaval"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles a las 21:00, TV Ciudad estrena El juego del Carnaval, el primer programa de entretenimientos y juegos sobre la temática de la fiesta popular de cada febrero.

Con Marcelo Fernández en la conducción, el programa recibirá a diversas parejas que pondrán a prueba su saber carnavalero a través de diversas preguntas y desafíos. El día del estreno no es antojadizo: este miércoles no habrá etapa en el Teatro de Verano debido a la celebración de Iemanjá.

"La idea es que la gente que no haya visto nunca Carnaval también pueda verlo. Se va a encontrar con canciones muy conocidas y con juegos. No se trata de hacer algo solo para los carnavaleros o que sea tan “académico” al estilo Martini Pregunta. Hay otros juegos, no solo preguntas y respuestas", dijo Fernández semanas atrás a Sábado Show.

El programa irá miércoles y domingo a las 21:00.

"