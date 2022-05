"Bake Off Uruguay": nuevo eliminado y una "maldición" que aterra a los participantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo sobrenatural cobra protagonismo en la segunda temporada Bake Off Uruguay, el reality show estrella de Canal 4. Es que ya son varios los participantes que advierten que el delantal violeta del "pastelero estrella" que se entrega al más destacado de cada programa está maldito, y provoca que dos semanas más tarde el pastelero en cuestión corra serio riesgo de quedar eliminado. La definición del último programa que salió al aire podría ratificar esta teoría.

Camila y Mathías son dos de los participantes perjudicados de la aparente maldición. Ambos recibieron el delantal violeta como "pasteleros estrella" y a las dos semanas quedaron en zona de eliminación. "Estoy convencida de la maldición del delantal violeta", sostuvo Camila con preocupación.

Mathías, en tanto, explicó el maleficio mirando a cámara: "una vez que el pastelero sale estrella, dos semanas después le va mal". Y al rato volvió a insistir con que a los dos programas de obtener esa condecoración "caés en decadencia".

Nicolás, otra supuesta víctima del delantal maldito, fue el encargado de explicarle la teoría a Jimena Sabaris, la conductora. "La maldición se viene cumpliendo", le dijo. "Se cumplió conmigo, con Cami y con Mathi. Datos, no opinión", remarcó para aportar sustento empírico a la teoría sobrenatural. Enseguida, advirtió: "Ahora le tocaría a a Sofi, pero no le digamos nada para no ponerla nerviosa".

Minutos después de que Nicolás lo vaticinara, la maldición se cumplió. Sofía rompió en llanto por no haber podido terminar su desafío creativo, que consistía en una torta para un baby shower. "No estoy contenta con el resultado, siento que podría haberlo hecho mejor en otras condiciones", expresó entre lágrimas cuando el tiempo para realizar la preparación se había terminado.

La devolución del jurado sobre su torta fue muy dura. Sofía había preparado un bizcochuelo de aceite con limón, jengibre y agua de rosa, otro con naranja y pimienta de cayena, y un relleno de ganache de chocolate blanco y romero con gelée de pomelo. Pero tanta sofisticación no convenció a los especialistas.

"La gelée no está lograda, no está bien incorporada. Los rellenos no están en su textura apropiada. A esta altura del certamen daba para mucho más. Sofisticaste demasiado los rellenos y los sabores, y eso hizo que no pudieras llegar a una mejor presentación", le dijo, por ejemplo, Rose Galfione.

La devolución sobre la malograda torta no fue el único mal momento que sufrió Sofía a lo largo de esta jornada. Minutos antes de la devolución, cuando la participante ultimaba los detalles de la decoración de la torta, la jurado Sofía Muñoz se acercó su mesada para indicarle que en su merengue "se notaba el azúcar", por lo que debía hacer todo nuevamente.

Como si esto fuera poco, Sofía también tuvo un desafío técnico para el olvido. La prueba en este caso consistía en paletas bañadas en chocolate blanco y con relleno de trufa, y el resultado de la participante estuvo lejos de cumplir con las expectativas. En la devolución, Rose se despachó sin filtro contra las paletas y sentenció que había "muchas imperfecciones". Sofía también la criticó y lamentó que la cobertura "no estuviera lisa" y que el chocolate "estuviera partido". Finalmente, Hugo Soca también arremetió contra las paletitas al opinar que las líneas de la decoración "no están parejas" y que la terminación "no está correcta".

Como era de esperarse, Sofía resultó eliminada del certamen justo dos semanas después de haber recibido el polémico delantal violeta. Al despedirse, agradeció al programa y se definió "orgullosa" por haber llegado a esta instancia de la competencia.

La participante que se hizo del delantal violeta en esta oportunidad fue Camila, que se mostró preocupada por la maldición que aterra a todos los integrantes del reality. "Hace varios programas que venimos con la maldición del delantal violeta, esperamos que no vuelva a pasar", deseó. Hasta ahora, la maldición es infalible. Creer o reventar.

El anuncio clave de Jimena Sabaris.

Luego de dar a conocer el nombre de la pastelera eliminada y de la pastelera estrella, Jimena compartió una información que cambia por completo el curso de Bake Off Uruguay. La conductora confirmó que la próxima semana se disputará un repechaje entre todos los participantes eliminados, por lo que Sofía tendrá la oportunidad de volver a estar en competencia.