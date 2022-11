¿Quién se fue de Gran hermano tras tensa gala de eliminación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se celebró este domingo la cuarta gala de eliminación de Gran hermano (Telefe). Tras la salida de la casa de Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky,un nuevo participante debió abandonar la casa más famosa del país. La placa estaba conformada por Juan Reverdito, Daniela Celis, Agustín Guardis, Juan Ignacio “Nacho” Castañares y Walter “Alfa” Santiago.

Después de que la producción del reality determinó que había habido complot, se eliminaron los votos de Juan, Lucila “La Tora” Villar y Juliana Díaz. Posteriormente, tras hacerle repudiables comentarios sexuales a Coti Romero, una de sus compañeras, Alfa fue directo a la placa. En este sentido, se disputó la última salida del certamen, con una clara tensión entre Reverdito y Santiago que se extendió hasta el último minuto.

El primer salvado fue Agustín, quien batió el récord de menos votados del reality, con 0.78%. Luego, fue salvado Nacho (3.27%), seguido le llegó el turno a Daniela (6.53%), que se volvió viral por su emoción al conocer la esperada noticia. Así, la definición quedó entre Alfa y Juan, y el público decidió eliminar al taxista con el 88.14%.

Antes de saber que se iba, Juan habló con Santiago del Moro y no escatimó en palabras negativas hacia Alfa, con quien jamás tuvo una buena relación dentro de la casa. “Esta placa para mí no significa que si yo me quedo gané, significa que la sociedad está echando a una persona que hizo bullying, que me trató de cualquier forma menos de persona y a una de las chicas la trató muy mal. Yo soy padre, soy abuelo, entonces me voy por ese lado. No me importa si hoy gano, me da mucha tristeza y mucha bronca lo que vi y escuché”, sostuvo.