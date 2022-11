"Gran Hermano 2022": ¿a quién salvó Romina y quiénes son los cuatro nominados?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Romina, líder de la casa de Gran Hermano 2022 en su tercera semana, salvó de la placa de nominados a Daniela, dejando a Agustín, Alfa Walter, Juan y Mora al borde de la eliminación.



"Estoy nerviosa, juro que prefería que me voten a estar en este lugar. Es una placa con recontra compañeros y es difícil", confesó la exdiputada argentina. A pedido del conductor del ciclo, Santiago del Moro, la participante debió describir a cada uno de los integrantes de la placa, comenzando por Agustín y luego por Juan.



"Estoy muy nerviosa y te juro por Dios que preferiría ir a placa antes de estar en este lugar. Me es muy difícil. Agustín, con él no tengo mucha cercanía, no lo descifré bien y creo que no lo conozco tanto. Por ahí esta con su estrategia y no se muestra, pero no se deja conocer mucho”, dijo. Sobre Juan, expresó: “Me parece un gran compañero, le dije que me parecía que cuando estuvo Tomi no era él. Le dije que me parecía un gran tipo y tenía que mostrarse él mismo, porque me parece una muy buena persona”.



“Alfa es un gran compañero, me canta, me lleva el café. Pegamos una buena relación y nos cuenta anécdotas que no sabemos si son reales o no porque conoce a todo el mundo”, dijo la exlegisladora sobre Walter, quien cortó con su racha de dos salvaciones y ahora deberá someterse al voto del público.



Tras descartar a Agustín, Romina dijo que no iba a salvar a Alfa, afirmando que está segura de que la gente lo salvará de irse de la casa el próximo domingo. Santiago le pidió a la líder que saque a uno más entre Juan, Daniela y Mora. “Estoy segura de que no se va a ir: Juan”, contestó.



Al pedirle definiciones sobre Daniela, la exdiputada tuvo un sinfín de elogios. “Me abrí mucho a ella, le conté muchas cosas mías. Tuvimos un desencuentro hace poco y lo charlamos, lo pudimos solucionar. Me encariñé un montón”, expresó.



“Es el personaje de la casa. Te hace reír un montón con cada cosa que sale, me parece muy buena y por eso digo que juro por Dios que es recontra difícil salvar a uno”, indicó. “Me costó un montón pero creo que a la que no voy a salvar, la gente la va a apoyar. Así que voy a salvar a Dani”, decidió finalmente la líder de la semana.