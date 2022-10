"Got Talent Uruguay": terminó el "corte del jurado", ¿quiénes pasaron a la semifinal?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Oreiro salió al escenario del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre para dar inicio a la ultima noche del "corte del jurado" de Got Talent Uruguay.

Esta instancia de la competencia, la última oportunidad que tiene el jurado para elegir a los participantes que pasarán de ronda (desde las semifinales, es el público el que decide), sumó a un quinto jurado.

Junto a Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova, hubo una quinta silla, y además de dar las devoluciones, tuvo la oportunidad de dar el "botón dorado" al número artístico que más le gustó. En las pasadas ediciones fueron Facundo Arana, Flor de la V y Luana, y en este último "corte del jurado" fue el comunicador Rafa Cotelo.

Romina da Silva fue la encargada de abrir esta última noche del "corte del jurado", y volvió a realizar una presentación donde mezcló danza y canto. "La idea es hacer varias cosas en una y sorprender al jurado" dijo la joven participante en su audición.

"Si antes me encantaba, en el corte del jurado que pena que no puedo apretar el botón dorado. Me encanta el número, la selección musical, tenés esa cosa del ballroom que me gusta mucho", dijo Claudia Fernández.

"Te superaste muchísimo y que valor presentarte otra vez en cantar y bailar", comentó Riccetto.

El grupo Raíces del Perú, y su llama, volvieron para mostrar la rica tradición de ese país. En este caso interpretaron "Cariñito" del compositor Ángel Aníbal Rosado.

"Es muy agradable verlos y escucharlos. Son un grupo extraño dónde tres parecen salidos de un mundo, y otro de otro mundo, pero cuando los mundos chocan se forma un solo mundo", comentó Petinatti.

El bailarín Maximiliano Galaschi, quien dejó asombrados a los jurados con su fusión de ballet clásico y contemporáneo en la audición, regreso con una propuesta moderna que cautivo a todos.

"Tenés una creatividad enorme, aplaudo que hayas ido por lo contemporáneo. Me pareció acertadísimo todo lo que hiciste", le dijo Riccetto.

Kangoo Jumps fueron una propuesta distinta en Got Talent al mezclar danza con acrobacias en esos zapatos extraños que permiten saltar. Prometieron volver con todo, pero para Petinatti fue una repetición de la audición y les apretó el botón rojo.

"Les voy a decir con honestidad lo que les pasó. Me habían prometido trucos, y no hubo. Si no era por el vestuario y las pantallas, era lo mismo que antes", dijo Fernández.

El humorista La diega, con toda su intensidad y humor volvió a Got Talent. Realizó un número de comedia que le sacó una sonrisa a los jurados.

"Se nos hizo corto, lo que significa que nos divertimos", le dijo Cotelo.

"Creo que es muy valioso que hayas escuchado, bajado la intensidad y con algo prolijo. Quiero felicitarte, se nota un cambio porque está es una etapa donde tenemos que ver al artista creciendo" le dijo Riccetto.

Leandro Furtado hace magia con cartas y en la audición hizo un truco increíble. Si antes uso a Riccetto para que lo ayude, ahora fue Claudia Fernández quien, aunque parecía que había roto el truco, ofició de asistente de Leandro. Una vez más, el mago dejo al jurado de boca abierta.

"Este fue el mejor show de magia que he visto en todo este tiempo en Got Talent ", le dijo Casanova.

Cumpliendo sueños, el conjunto de baile integrante por mujeres de la tercera edad de San José, volvió a demostrar que por sobre todo, están en el programa para divertirse.

"Me muero, esto es imponente", comentó Riccetto apenas terminó el número. "Celebro que tengan ese espíritu y contagien a todo el mundo", comentó Petinatti.

"Acaban de dar tremendo show", les dijo Cotelo.

El Frank, el rapero del Cerro que además de hacer free style e interpretar el órgano llegó con un mensaje de esperanza, volvió para hacer explotar todo, como había prometido en su audición.

Es otro participante que le hizo caso al jurado y llegó sin instrumentos pero con un mensaje de solidaridad y compañerismo. El Frank se llevó elogios de los jurados.

"Estoy en un cumple, estoy invitado y hasta tu actuación estaba disfrutando muchísimo. El tema es que viniste a arruinarme la noche porque me emocionante" dijo Rafa Cotelo antes de apretar el botón dorado.

Alpenveilchen el conjunto de Colonia Suiza que celebra sus 35 años de vida, volvió a mostrar más tradiciones en el escenario.

"Era una Oktoberfest. Esto fue una ceremonia y así lo sentimos", dijo Petinatti.

De Tupambae volvió la cantante Camina Iza Machado, ahora para interpretar "Motivos" de Abel Pintos.

"Cantaste muy lindo. Es una canción difícil y lo hiciste perfecto. Admiro tu afinación y que no utilizas recursos de más", comentó Casanova.

"Me enamore de vos, de tu sencillez y tú voz. Creo que no sabes el talento que tenés. Hiciste un gran trabajo", dijo Riccetto.



Una vez que terminaron las presentaciones, los jurados se fueron a deliberar. Tuvieron la complicada tarea de elegir a los siete números artísticos que pasaron a la semifinal. Claro que para tres de los participantes, este año se terminó la competencia.

De esta forma, quienes lograron pasar a la semifinal fueron Romina da Silva, Raíces del Perú, Maximiliano Galaschi, La Diega, Leandro Furtado, El Frank y Camila Iza.

Sueños cumplidos, Kangoo Jumps y Alpenveilchen no lograron pasar el corte del jurado.