"Got Talent Uruguay" tiene nuevos finalistas: conocé los elegidos por el público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasadas las 21.30 apareció Natalia Oreiro luciendo un vestido con muchas transparencias sobre el escenario del auditorio Nelly Goitiño para iniciar la quinta semifinal de Got Talent Uruguay.

Cómo siempre en esta instancia, se presentan ocho participante aunque solo dos logran llegar a la final. Aunque la decisión no es de los jurados: Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova, sino del público con su voto telefónico. Así, el número artístico más votado se convierte en finalista, y el segundo lugar sí lo decide el jurado, entre los restantes tres participantes con más votos.

Así fueron las presentaciones de la quinta semifinal.

La joven cantante Melanie Altieri fue la primera en salir al escenario y después de un desperfecto técnico con el sonido ("problemas del vivo", dijo Oreiro), la chica comenzó con su presentación junto a una pequeña banda. Al igual que en su audición y el "corte del jurado", Altieri se presentó con una balada, su sello.

Casanova fue el primero en dar su devolución. "Tu voz me encanta, no me canso de decirlo. El crecimiento que tuviste ha sido mucho y verte crecer me pone muy feliz. Tu voz me encanta", le dijo.



Petinatti: "tenés una muy dulce voz, pero por tu actitud en el escenario. Creciste mucho en relación a la temporada anterior. Se notó la confianza, tenés que creertela más".

Braulio y Valentina, los campeones del mundo de bachata, llegaron a la semifinal con una coreografía lenta pero llena de trucos y giros que finalizó con el jurado de pie.

"Cada coreografía es un resumen de lo que nos está pasando", dijo Natalia al finalizar su presentación que tuvo bachata y Malambo.



"Cada vez suben el nivel. Me hizo muy feliz ver el origen de ustedes, la bachata y esa fusión bien lograda", comenzó Riccetto.



"Son de mis favoritos. Son fabulosos, son ligeros cuando bailan. Traen excelencia al escenario y tiene que estar en la final", dijo Fernández.

Con 12 años, el pianista Felipe Rubini es uno de los semifinalistas más jóvenes de la competencia, pero demostró un talento enorme con una interpretación de la banda sonora de Piratas del Caribe.

"Magnífico, es una de las mejores puestas en escena. Estás sobradísimo para estar en la final", dijo Casanova.



Podría mirarte por horas. Me encanta lo que haces, sos muy talentoso y no abandones nunca el piano", comentó Riccetto.

El tango llegó a la semifinal de la mano de Bernardo Steiner, quien se crío escuchando radio Clarín y a Carlos Gardel, y tiene una voz muy particular. Para esta semifinal, interpretó "La cumparsita" de Gardel.

Petinatti: "Sos una rockola tanguera, sos un disco humano que va repitiendo temas y me gusta como lo haces. ¿Sos Gardel? Porque este tipo canta en las horas pares", bromeo.



"Tenés un don. Tu voz es perfecta y no tengo que decirte nada. Escuchas a Gardel cuando cantas", comentó Casanova.

El dúo América, compuesto por dos magos cubanos, volvió con un número lleno de peligros y adrenalina, como acostumbran. Está vez con el agregado de sumar a Petinatti para el truco, lo que generó risas del público y palabras de "aleluya" y "se escucharon las plegarias" de los demás jurados.



El inicio del número tuvo un imprevisto ya que la cuerda de la ballesta se rompió y hubo que reemplazarla. Luego de una pausa corta, el número se llevó a cabo con éxito.

"Me han hecho participar de su show. Cuando hay buen espectáculo los errores pasan desapercibidos. Hicieron un lindo show y lograron lo inimaginable, que sobreviva; y que la carta sea la elegida por mí, y la del flechazo", dijo Petinatti



Yo no llamaría error, sino un imprevisto. Se cortó sola la cuerda. Para mí estuvo brillante: logró ponernos en tensión, nos dejó pendientes, el corazón se nos salía, y eso lo logran en cada presentación", dijo Fernández.

El botón dorado en conjunto de Petinatti y Riccetto, la cantante Pilar Etcheverry volvió al escenario de Got Talent para interpretar un mix que inició con "Sueño de príncipe azul" de Eduardo Mateo, y siguió con "I Love Rock & Roll" de Joan Jett.

"Una gran decisión. Al principio no entendíamos esa canción,. Era la mamá cantándole a sus hijos y después pateaste el tablero para demostrar tu versatilidad. Estamos viendo la gran voz de la final de Got Talent. Tenés la dulzura cuando hay que mostrar, el rock también y demostraste versatilidad", le dijo Petinatti.



"Estaba muy deseosa de verte. Diste un giro, mostraste tu versatilidad, te soltaste, estás divina", agregó Riccetto.



La compañía StopnDance mezcla danza y acrobacias. y realizaron una enérgica presentación donde emularon distintos juegos de arcade que se fueron mezclando con complejos trucos y coreografías.

"Buenísima la puesta en escena, nos transportaron, se notó ese ensayo y fusión. Los felicito, tremendo trabajo", les dijo Riccetto.



"Este grupo me encanta, trae originalidad, creatividad y hay muchas horas de ensayo", acotó Fernández.



"Son audaces y me gustaría bailar con ustedes", agregó Petinatti.

Esta quinta semifinal fue de la mano del cantante Nicolás Castillo, "el más cumbiero", como lo presentó Oreiro. Y fiel a su estilo, interpretó "Que Tiene la Noche" de Sonido Caracol, haciendo que el público lo acompañe con palmas desde los primeros acordes.

"Tenés un carisma y una alegría que para mí con eso ya alcanza", le dijo Fernández como devolución.



"Me encantó. Sos increíble", acotó Casanova.



"Tenés una cosa especial, carisma, alegría, disfrutas del escenario y eso es un artista. No me paré, pero bailé sentada y me divierto mucho de lo que generas con mis compañeros y con el público", le dijo Riccetto.



¿Quiénes son los nuevos finalistas de "Got Talent"?

A las 23.53 y con la votación ya cerrada, Oreiro llamó a los cuatro números artísticos más votados en esta semifinal. Ellos fueron: el tanguero Bernardo Steiner, el pianista Felipe Rubini, la cantante Pilar Etcheverry y los bailarines Braulio y Valentina.

Por decisión del público, el nuevo finalista es Bernardo Steiner.

Entre Felipe Rubini, Pilar Etcheverry y Braulio y Valentina, el juradodecidió al segundo finalista. Riccetto eligió a Pilar; Casanova votó por Felipe; Fernández a Braulio y Valentina; y Petinatti a Braulio y Valentina. De esta forma la pareja de bailarines se convirtieron en los nuevos finalistas.