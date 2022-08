"Got Talent Uruguay": leones chinos, tango, rap, acrobacias y un "botón dorado" musical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un corto vestido negro de lentejuelas, un prendedor plateado con forma de iguana y botas rojas apareció Natalia Oreiro sobre el escenario del Teatro Movie para dar la bienvenida a la segunda noche de audiciones en Got Talent Uruguay.

Luego de presentar a los jurados: Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti, comenzaron las presentaciones de la noche.

Así fueron las presentaciones en la segunda noche de audiciones de Got Talent Uruguay.

sí Los que pasaron a la próxima etapa

Daniel Bogado es shifu, o sea maestro y llegó para hacer una demostración de la Academia Shaolin Chuan que tiene más de 35 años en nuestro país. Luego de una breve demostración del maestro sobre el escenario aparecieron cuatro leones chinos que llegaron desde la platea. Fue una linda demostración de la cultura china con acrobacias y danzas.

“Qué maravilla lo que acabamos de ver”, dijo Claudia Fernández apenas terminó la presentación. Con cuatro votos positivos del jurado, el conjunto pasó a la siguiente etapa.

Manu Merlí llegó personificado como “Elmo, el mozo del Canal” y desde un primer momento les sacó risas a todos. Hace 12 años que se dedica al humor y su rutina de chistes fue aplaudida por los integrantes del jurado.

“Me gustó lo que hiciste, fue un humor sano y chistes cortos”, le dijo María Noel Riccetto. El humorista se llevó tres votos positivos, solo Petinatti le dio un no a “Elmo”.

Silvio Retamosa es el responsable del grupo Levantando polvadera (explicaron que en el interior no dicen polvareda sino “polvadera”), originario de Soriano. El repertorio del cuarteto incluye folklore, charanga y cumbia. Antes de salir al escenario dijeron que meta era que la gente se levante a disfrutar. Petinatti no solo se levantó, también subió al escenario y bailó con Oreiro.

Mientras el público pedía el “pase de oro”, Casanova dijo que había mucho ensayo. El conjunto recibió cuatro votos positivos.

Luciana Nasif es de Montevideo, tiene 18 años e hizo un número de trapecio en Got Talent. Practica la complicada disciplina circense desde hace nueve años y dijo que la llena de pasión. Le dedicó la presentación a su madre, quien siempre la apoyó.

“Se notó que estabas en control más allá de cosas que pasan, pero lo manejaste con una seguridad y te sentiste libre”, le dijo Riccetto. “Me gustó mucho lo que hiciste, sabés lo que estás haciendo, te encanta y lo transmitiste”. Con tres votos positivos, Petinatti votó en contra, Luciana pasó a la próxima instancia del programa.

Para Estela Maris Santos estar en el escenario de Got Talent es un sueño, dijo. Hija de un cantante de tangos, Gardeliano, llegó para cantar aunque nunca se había animado a cantar antes.

Con “Bandoneón arrabalero” de Pascual Contursi y Juan Bautista Deambroggio, y grabado por Carlos Gardel, Estela Maris se presentó en el programa. “Tenés por momentos una voz tanguera”, le dijo Petinatti. “Sentí que por momentos la voz se te iba”, comentó Riccetto. “Te recomendaría que bajaras a la playa y que no te achicaras”. Con el aplauso del público y cuatro votos positivos del jurado, Estela Maris salió airosa de su audición.

El Frank tiene 20 años, vino del Cerro, llegó para hacer rap y llevarse el pase de oro. Interpretó, y también tocó en el teclado una versión de “Disfruto” de Carla Morrison con agregados suyos.

A Petinatti, quien apretó el botón rojo, no le gustaron las afinaciones del final pero reconoció que tiene “ángel”. “Tenés mucho flow, pero al cantar en cierto punto te perjudica”, dijo Casanova. El líder de Márama le dio el voto definitivo a El Frank para avanzar a la próxima etapa.

oro El botón dorado

Full House es una compañía de comedia musical que se ganó al público desde el primer momento. Con un repaso por distintas canciones donde se parodiaban títulos de emblemáticos musicales, el conjunto terminó con el público de pie.

"Amamos el teatro musical, decidimos reunirnos y mostrar lo que amamos hacer", comentaron los integrantes.

"Que pase esto acá está fantástico", dijo Fernández. ​"Me gustó mucho lo que vi, que es una fusión de muchas cosas, además bailan y lo hacen y los super felicito", dijo Riccetto.

Antes de empezar las votaciones, Petinatti pidió para hablar con sus compañeros de jurado y también solicitó a Oreiro para hablar. "Esta compañía teatral tiene mucho talento. Nosotros cinco no solemos estar de acuerdo", dijo Oreiro antes de apretar el botón dorado en conjunto.

no Los que no pasaron de ronda

Octavio Tellechea tiene 19 años y llegó para hacer magia. Agustín Casanova elogió que hiciese un número distinto, original y con humor. “Tengo ganas de ver más de vos”, le dijo.

“Un mago diferente. Creo que le falta redondear un poco, sobre todo al final, y la parte de las pelotitas se me hizo muy larga, pero el concepto está muy bien”, dijo Fernández. Para Petinatti tuvo gusto a poco.

Fernández y Petinatti le dijeron que no y Octavio no consiguió los tres votos positivos necesarios para pasar a la próxima ronda.

Virginia Fernández llegó desde Los cerrillos y presentó un número que mezcló baile y fitness. A la mitade de su presentación, Fernández apretó el botón rojo, y la siguieron los restantes jurados. “¿Qué es lo que quisiste hacer?” le preguntó Petinatti.

Antonela y Simón tienen 16 años y llegaron para bailar flamenco. Al finalizar su actuación el público pidió “botón dorado”, pero los jurados no estuvieron de acuerdo. “Bailan precioso, pero a mí me faltó”, dijo Fernández. Petinatti, Riccetto y Fernández no les dieron el voto positivo para seguir en la competencia.



Alexander Grizutti es Tiktoker con más de 19.000 seguidores y se presentó a Got Talent como bailarín. “Me hiciste el cisne”, comenzó Riccetto su devolución. "Lo que me pasa con este género es que cuando se da en grupos me gusta ver las figuras y cuando se está solo se me hace reiterativo". El tiktoker no consiguió ningún voto positivo del jurado.