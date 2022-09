"Got talent Uruguay": finalizaron las audiciones en un capítulo cargado de sorpresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Got talent Uruguay (Canal 10) cerró este lunes su etapa de audiciones en un capítulo cargado de emociones, actuaciones linderas a lo bizarro y números de humor y danza..

La gala la abrió Camila, una joven de Cerro Largo cuya interpretación fue celebrada por el jurado compuesto por Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Riccetto y Orlando Petinatti, lo que le valió su pasaje a la siguiente fase del programa de talentos de Saeta.

Ruben interpretó un tema clásico de Sandro. Vestido con bata roja y peluca, la actuación no convenció al jurado y al final se llevó las cuatro cruces rojas.

El número de humor de La Diega generó la aprobación de María Riccetto y de Claudia Fernández, aunque le pidieron que "bajara la intensidad". Orlando Petinatti votó negativamente pero continuó gracias al "sí" de Agustín Casanova.

La agrupación de danza folclórica Cielo y patria fue la siguiente concursante. El grupo repitió en el programa dado que se habían presentado en la primera temporada del programa, en una de las galas rodadas en Durazno. Con lo votos afirmativos de Agustín Casanova, Claudia Fernández y María Riccetto, el conjunto sigue en carrera.

La patinadora Cecilia presentó un show redondo de danza sobre ruedas. Se llevó el voto afirmativo de los cuatro jurados que halagaron su desempeño.

El violinista Santiago Cheloni, quien se declaró como autodidacta de este instrumento, generó opiniones divididas entre el jurado. Orlando Petinatti le dio botón rojo y María Ricceto ponderó la habilidad del músico pero consideró que faltaba "ensayo". Con su "no", el artista callejero quedó por el camino, más allá de que Fernández y Casanova habían votado afirmativamente.

Romina Da Silva hizo una rutina de baile y canto que hizo levantar a la platea. La artista logró el pase a la etapa de "corte de jurado" gracias a los "sí" unánimes de Claudia Fernández, Agustín Casanova, Orlando Petinatti y María Riccetto.

Para el siguiente número, Mauricio Nelcis bailó una rutina de danza árabe. Declarado como un fan de Shakira, el concursante interpretó "Ojos así", el reconocido tema de la artista colombiana. "La coreografía fue medio repetitiva", le dijo Riccetto.

El grupo musical Raíces del Perú llevó el ritmo de su país al escenario de Got Talent. Los cuatro jurados le dieron su aprobación.

La banda Back to Legends conquistó al jurado por su interpretación de un tema de The Beatles. "No tenemos pensado que haremos la próxima, pero será un tema de una banda legendaria, como siempre", anunciaron los artistas tras conseguir el pase unánime.

Lucas interpretó una versión de Fue lo mejor del amor, de Rodrigo, pero solo obtuvo el "sí" de María Riccetto. Durante su actuación, Petinatti se encargó de apretar los botones rojos de todos.

Sobre el final del programa llegó el momento del botón dorado. El número de magia de Abril, una joven argentina que viajó especialmente para participar de Got talent, deslumbró al jurado. Una vez que los cuatro votaron por sí, la conductora Natalia Oreiro empleó su facultad para el pase directo a la semifinal.