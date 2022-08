"Got Talent Uruguay": canto, danzas y un "botón dorado" que llegó de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó la cuarta noche de audiciones en Got Talent Uruguay y con un precioso vestido verde y luciendo un collar en forma de lagarto apareció Natalia Oreiro sobre el escenario del Teatro Movie para dar inicio la jornada. Luego de presentar a los jurados Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti, comenzaron las audiciones.

audiciones Los que lograron pasar a la siguiente ronda

Andrea y Sasha fueron las encargadas de abrir las audiciones de esta noche. Las dos vienen del mundo de la danza y presentaron una propuesta de salsa de a pareja.

"Se las vio súper metidas en lo que estaban haciendo. Me sorprendió tu fuerza le dijo a una de ellas. Las felicito y muchas gracias ", les dijo Riccetto.

La dupla se fue con tres votos positivos del jurado.

Valorant es un quinteto de San José que llegó para bailar K-pop. Presentaron una coreografía que demostraba mucho ensayo y bastante complicada aunque eso no impidió a Petinatti apretarles el botón rojo.

"Son muy musicales y estaban muy sincronizadas. Están impecables las cinco, todas tuvieron su momento de brillo y me dió mucho gusto ver a este grupo", les dijo Riccetto. Petinatti necesitó que le expliquen más del K-pop. "La cara también baila" le dijo una de las integrantes. Por lo visto el comentario sirvió porque el quinteto se llevó cuatro votos positivos.

El conjunto Alpenveinchen llegó con su música alegre al escenario de Got Talent. Son de Colonia Suiza y hace 35 años que se dedican a llevar las tradiciones por todo el mundo. Lograron que Petinatti y Casanova subieran al escenario para bailar y divertir a la audiencia.

"Me gustó mucho. Fue variado, estuvo bueno. Sigan con esa tradición y enseñando sobre sus culturas y raíces" les dijo Riccetto. El conjunto terminó con cuatro votos positivos.

Una especie de xilofon gigante apareció en el escenario. Es un balafon, una de las obras de Ignacio Silva quien comenzó a crear instrumentos con materiales desechados. Interpretó en el instrumento una pieza afro ecuatoriana.

"Es muy difícil lo que haces porque se necesita una coordinación muy grande y suena muy bien", le dijo Casanova. "Me gustó escucharte", le dijo Riccetto.

"La música para mí es todo ", dijo la joven Lara Galarza en su presentación. Quisiera compatibilizar su carrera, quiere estudiar medicina, con la música.

Para demostrar la capacidad de su voz interpretó "At last" de Etta Jones.

"Tenés muy buena vos" le dino Casanova. "Estás despegada" comento Fernández. Luego de la votación, la joven de 17 años se llevó cuatro Si del jurado.

Maximiliano tiene 32 años y baila desde que tiene 12 años. Vive en el barrio Las Acacias y trabaja como tallerista en centros educativos del Barrio Marconi. Llegó a Got Talent para presentar una fusión entre danza clásica y contemporanea.



"Me gustó mucho la fusión que hiciste y escuchar tu historia. Requiere mucho valor", dijo Riccetto. Antes de votar, Petinatti le pidió a la madre del participante, Alba, para que ella vote en su lugar. El resultado fueron cuatro votos positivos para el bailarín.

Valentina Costa vino de Barros Blancos y llegó para interpretar el órgano y cantar. "Me anoté como algo impulsivo", dijo. Se presentó con una preciosa versión de "Can't help falling i'm love with You" de Elvis Presley.

"Me encantaría volver a verte en el escenario", le dijo Riccetto antes de darle el primero de los tres votos positivos que consiguió.

oro El botón de Oro que vino de Argentina

El Dúo vórtice integrado por Federico y Brisa son de Argentina, hacen acrobacias y un número de cintas fue lo que presentaron en el escenario.

"Saben lo que hacen, lo prepararon, muy sincronizados. me encanta que hayan venido a nuestro país para crecer artísticamente. Lástima que ya di mei pase de oro", dijo Riccetto.

"Todo perfecto. Estuve buscando el error y no lo encontré", dijo Petinatti.

"Nos han brindado un show perfecto", les dijo Fernández.

La pareja se había llevado cuatro votos positivos del jurado y estaba por salir del escenario cuando Fernández los llamó y les dijo "Se les olvidó algo" antes de pulsar el botón dorado que los conviertió en semifinalistas.

audiciones Los que no lograron pasar a la siguiente ronda

Richard Vaz es cantante, tiene 21 años y vino de Rivera. Es profesor de inglés, de guitarra, estudió con Estelita Brasil y dijo que canta desde chico. Interpretó "Llueve" de Lucas Sugo y antes de terminar su interpretación Petinatti y Riccetto le apretaron el botón rojo.

"Hubo muchos problemas de desafinación. No es nada grave" le dijo Casanova. Richard no consiguió los votos necesarios para pasar de ronda, pero se llevó el aplauso del público.



Bachata con danza contemporánea es la propuesta que presentó el conjunto Estudio b&v. Se trata de una coreografía creada por Braulio y Valentina, finalistas de la pasada temporada.

"Estuvieron muy parejos pero me faltó algo más de show", les dijo Riccetto.

La pareja no consiguió los tres votos positivos necesarios para pasar a la próxima ronda.

Mateo Rodriguez tiene 19 años y desde hace cinco se dedica al beat box. Comenzó haciendo un poco de Candombe, pasó por el trap, samba, drum and bass y hasta electrónica.

"Me pareció original la idea aunque por momentos se puede jugar más como un show para que no sea solo mostrar los ritmos que sabes hacer" le dijo Casanova. El joven no consiguió los votos necesarios para pasar a la segunda ronda.

El Duo Juan Marco, integrado por artistas callejeros llegaron para interpretar música flamenca. Aunque en la audición interpretaron "Lucerito" de Monterrojo.

"Nos prometieron un flamenco que no estuvo nunca" les dijo Fernández.

"Tu voz es muy buena. Para mí está bueno, faltan detalles chiquitos porque los dos son muy talentosos", les dijo Casanova.

La dupla no consiguió pasar a la próxima ronda.