"Got Talent Uruguay": botón dorado country y jurado invitó a un grupo a bailar en su show

Con una combinación de blazer y capa rosa, Natalia Oreiro, la conductora del ciclo, preguntó "¿están con ganas de ver talento uruguayo?" y dio comienzo a una nueva edición de esta tercera temporada de, precisamente, Got Talent Uruguay. Hubo, como es costumbre en el ciclo, artistas de todos los géneros hicieron que los cuatro jurados estuvieran particularmente activos.

Y como en todas las ediciones hasta ahora del programa de Canal 10 hubo otro botón dorado, el pase que permita llegar directo a las semifinales, salteándose así el trámite del llamado corte del jurado.

El botón dorado de la noche

Fueron los últimos en pasar y provocaron entusiasmo del público (que pidió varios "pases de oro" en el programa) y algarabía de los jurados incluyendo Agustín Casanova luciendo un sombrero de cowboy y Orlando Petinatti bailando con Oreiro.

Todo eso generaron Montevideo Hot Country, un grupo que se dedica, precisamente, a la música country y con una historia de pérdida y familia que conmovió, principalmente, a Petinatti que les regaló su único botón dorado del ciclo.

Los que siguen en competencia

La velada la inauguró Leandro Furtado, quien compartió un truco de magia con cartas que se vio sorprendente. A su vez contó, mientras jugaba con los naipes, una historia de superación personal que conmovió a los jurados quienes le dieron un salvoconducto para seguir avanzando en el certamen.

Andrés Cazeneuve también contó una historia personal y de cumplir los sueños más allá de lo que piensen además, y antes de mostrar su rutina de exotic pole dance, una disciplina que lo obliga a usar unos enormes tacones negros.

Los cuatro jurados (Petinatti, Casanova, María Noel Riccetto y Claudia Fernández) le dieron unánimente el sí, desoyendo esta vez los reclamos de la tribuna de un pase de oro.

En lo que se anunció como un homenaje a la música de Frank Sinatra, Alejandro hizo una sentida versión de "Fly Me To The Moon" que le permitió conseguir el pasaje a la siguiente ronda. Fue una versión entusiasmada y algo desprolija pero que vino con una de las grandes entregas de la noche.

El cubano Felipe Herrera hizo un número con su saxo que incluyó una versión de "La gozadera", la canción de Gente de Zona. Aunque Casanova señaló algunas desafinaciones, consiguió tres sí (y un no de Petinatti) que le bastaron para avanzar.

"Si llegan a pasar, las invitado a cantar en un show de Márama", les dijo Casanova a Pink, un grupo de chicas que bailaron con un entusiasmo contagioso. Va a tener que cumplir su palabra porque todos los jurados le dieron su aprobación.

Para ir adelantando, Casanova subió a escena y rodeada de unas chiquilinas que se veían felices interpretó una versión de "Ya no llora", una de las últimas canciones de Márama.

Pidiéndolo a los jurados que elijan cuatro palabras para ellos poder improvisar el trío Club de freestyle consiguió rimar y pasar a la otra fase. Casanova y Petinatti, luego, cruzaron unas ramas no tan inspiradas como la de los participantes.

Y la última en pasar fue la drag queen Naty Ná, quien desenfadada se sentó en el asiento de Petinatti e hizo una rutina de humor algo breve que conquistó a los jurados.

Los que no pasaron

Té con jengibre (con su canción sobre el Alzheimer), el ballet folklórico gallego Alborada; Martin García y su rutina de tocar el violín con los ojos tapados; el trío folklórico y familiar y los folkloristas Estampa norteña (que fueron saludados a la distancia por Lucas Sugo) no consiguieron superar la primera prueba.