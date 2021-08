"Got Talent": una noche complicada para Agustín Casanova dejó dos nuevos finalistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya llegamos a la tercera semifinal de Got Talent, y como no podía ser de otra manera, la noche tuvo de todo: risas, emoción y hasta lágrimas de los jurados.

Esta nueva instancia comenzó pasadas las 21.30, cuando salió Natalia Oreiro al escenario del Auditorio Nelly Goitiño para saludar a los jurados del concurso: Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti. Aunque la tercera semifinal, en vez de ocho participantes como suelen tener contó con siete números artísticos ya que Guillermo del Castillo, el joven que interpretó el Sitarel no pudo participar de esta etapa por motivos personales.

Pese a esta ausencia, fue una noche complicada para uno de los jurados: Agustín Casanova ya que en la noche se presentaron los dos botones dorados que eligió: la joven cantante Ihara Burgos, el botón dorado de Casanova, y la pareja de bailarines de tango Gaspar y Carla, botón dorado en conjunto entre Casanova y Fernández. Ellos, como los cinco participantes que superaron el "corte del jurado" buscaron su lugar en la final.

Como siempre en esta instancia, la decisión dependió de los espectadores quienes con su voto telefónico eligieron al primer finalista. El segundo finalista lo decidió el jurado entre los otros tres números artísticos más votados.

Así fueron las presentaciones

CGA, el centro de gimnasia aeróbica que realiza números artísticos que se mezclan con películas fue el encargado de abrir la tercera semifinal.

Esta compañía de chicas ya demostró su talento en su audición, cuando utilizaron la película Intensamente; y Avatar para el corte del jurado. Regresaron con un acto, ahora inspirado en la película Rio donde no faltaron las acrobacias.

“Son precisas en los movimientos, son excelentes”, les dijo Fernández.

“Han crecido un montón y son dignas de estar en esta semifinal. Lo que aportan es la creatividad”, agregó Casanova.

“Voy a titular esto como La grandeza de las pequeñas con el maquillaje, inteligencia y sagacidad para adaptar los movimientos a las películas”, les dijo Petinatti como devolución.

La joven cantante Agustina Giovio, quien ha demostrado un gran talento para el canto y la interpretación con "Fly me to the Moon" en su audición y "El fantasma de la Opera", en el "corte del jurado", volvió al escenario con una propuesta completamente diferente, una canción propia: "Efectos secundarios".

"Arriesgado pero hermoso", le dijo Casanova.

“Sos una artista super completa y me descolocaste porque venías con una gama musical y llegaste con esto distinto. Me gusta que hables de este tema que sea tuyo, de estos residuos emocionales. Se nota que eso lo vas sacando con tu arte”, le comentó Fernández.

“Me sorprendiste. Me gustó mucho que vengas con este estilo y me gustaría que pudieras componer y crear, feliz”, dijo Riccetto.

Desde Tacuarembó y representando a la música folclórica llegó a la semifinal Rumbo norte. Esta compañía de danza ya ha demostrado saber unir la música tradicional con toques modernos. Y para la semifinal, nada mejor que un pericón con relaciones.

“Son un grupo que me gusta mucho. Me encanta lo que hicieron”, dijo escuetamente Riccetto.



“Quiero darles una devolución para una posible presentación futura, me parece que cancherearon yendo a la segura”, comenzó poéticamente Petinatti. “No te digo que esto fue un colegio, pero yo bailé el pericón en sexto. Se lucieron y se lucen porque saben muy bien lo que hacen, pero jugaron a la segura”, agregó.



“Muy linda presentación pero entiendo lo que quiso decir Peti. Está divino lo que hicieron pero esperaba esa cosa diferente que es lo que prepararon para este escenario”, comentó Fernández.

Ihara Burgos, el botón dorado de Casanova volvió para demostrar el poderío de su voz con una dramática versión del hit "Fallin" de Alicia Keys.

"Tremendo. No sé cómo se vio en la casa, pero acá quedamos paralizados", comenzó diciendo Casanova, quien preguntó cómo se sintió durante la presentación: "Disfruté y vi la gente disfrutar que es lo que quería que pasara", respondió Burgos.

"Sos la voz que conmueve. ¿Sos consciente de lo que valés?", le preguntó Petinatti, y sin esperar agregó: "Hoy has demostrado algo superior a lo que venías mostrando. Sos muy especial cantando, tenés un registro muy especial".



"Tenés un don impresionante. Me dejaste sin palabras. Es un deleite tenerte en nuestro escenario y que seas vos", le comentó Riccetto.

Carla y Gaspar, la pareja de bailarines de tango que se llevó el botón dorado conjunto de Fernández y Casanova, llegaron a esta instancia con una sorpresa. No fueron dos los semifinalistas que se presentaron buscando un lugar en la final, sino tres ya que Carla está visiblemente embarazada. Con seis meses y medio de embarazo, Carla bailó y realizó los cortes, quebradas y piruetas, emocionando hasta las lágrimas a todos.

"Me pareció súper acertado cómo pusieron en escena lo que quisieron transmitir", comenzó Riccetto, quien no pudo contener las lágrimas. "Los felicito mucho. Son excelentes, son delicados, profesionales y me quedé sin palabras. Son mis preferidos" remató.



"Esta pareja me emociona mucho por ese amor que cuando bailan se multiplica. Verte bailar con la panza, no puedo creerlo”, dijo Fernández.



"Son de otro mundo, y los niños vienen con un pan bajo el brazo pero este niño puede venir con un millón de pesos", comentó Petinatti refiriéndose al premio para el número ganador de la final.

Marcel del Lago, el joven que mezcla ilusionismo con humor, volvió a traer la magia a Got Talent, haciendo un truco sencillo pero eficaz: hacer desaparecer a su asistente frente al atónito jurado.



"Sos un gran entretenedor además de mago. Nos hiciste creer en la magia, y eso es lo más importante", acotó Petinatti.



"Disfruté de tu show", dijo Riccetto quien ha dicho varias veces que no le gustan los magos.

El cierre de la noche fue con el trio Génesis que está integrado por tres participantes de la primera temporada: Rubén García, quien personificó al Puma Rodríguez, Dogomar Santana, quien homenajeó a Raphael y Carlos Fernando Montiel, imitador de Perales. Ellos demostraron que unidos son más fuertes y para esta instancia interpretaron "Si no te hubieras ido" Marco Antonio Solís.

"Me encantan. Sentí que me cantaban la canción y mi respuesta es positiva. Han elegido temas buenísimos y se complementan. Tienen algo especial, hacen sonreír y disfrutar que es lo importante", dijo Riccetto.

"La elección del tema fue acertadísima. Me voy a sacar una selfie con mis ídolos", agregó Petinatti.



"Este grupo trae alegría y un tema mejor que el otro. Se amalgaman muy bien", comentó Fernández.

¿Quiénes son los finalistas?

A las 23.40 Natalia Oreiro dijo que la votación estaba oficialmente cerrada, y sin esperar más se contactó con la sala de participantes para anunciar los cuatro números artísticos más votados. Ellos fueron: Agustina Giovio, Carla y Gaspar, Ihara Burgos y Rumbo Norte.



Una vez que todos estuvieron sobre el escenario, Oreiro anunció que el participante que recibió más votos y se convirtió en finalista de Got Talent fue Rumbo norte.

Entre Agustina, Carla y Gaspar e Ihara se definió el siguiente finalista, con los votos de los jurados.

Fernández fue la primera en votar: Carla y Gaspar.

Casanova tuvo que decidir entre sus dos botones dorados y se terminó eligiendo a Ihara.

​Riccetto, quien también señaló lo difícil de este momento le dio el segundo voto a Carla y Gaspar.

Petinatti fue el encargado de definir al segundo finalista: Carla y Gaspar.

De esta forma la pareja compuesta por Carla y Gaspar se convirtieron en finalistas por decisión del jurado.