Fuerte cruce de Pampita y la jefa de coaches de "ShowMatch": "No necesitamos cartonear"

Fue una noche picante en La Academia de ShowMatch. Marcelo Tinelli se encargó de fomentar una discusión entre el jurado y la jefa de coaches, Lolo Rossi, que en esta temporada ha ganado protagonismo y más de una vez ha demostrado tener opiniones bien distintas respecto a las de quienes votan.

Este miércoles, el conductor dijo que en un programa anterior al suyo, Lolo había declarado que el jurado no estimula a los participantes, que sus devoluciones no son constructivas y que además son repetitivas.

Ante las preguntas de Tinelli, Rossi comenzó con su defensa e intentó aclarar sus dichos. Opinó que los encargados de votar en esta temporada —Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Guillermina Valdes, Jimena Barón y Hernán Piquín— no son concretos con sus comentarios y no le hacen aportes reales a quienes están en la pista, en pos de su mejoría.



"Entiendo que saben, porque están ahí, pero son formas de dar una devolución. Yo siento que los jurados tienen que ser constructivos en todas sus devoluciones, porque si no los participantes no saben qué tienen que corregir", señaló la responsable de los coreógrafos.

El intercambio duró un buen rato, siempre con Tinelli pinchando para fomentar la discusión, hasta que Pampita Ardohain, que más de una vez ha chocado con Lolo a lo largo de La Academia, tomó la palabra, picante.



"Ella dice: ‘yo siento’, ‘yo siento’. ¿Sabés todo lo que sentimos con cada cosa que vemos acá? Nosotros no nos metemos con tu trabajo y no cartoneamos en una previa hablando sobre el trabajo de otro. Muchas coreografías que llegan acá deberían haber sido mejor supervisadas por ustedes que son las jefas de coaches", arremetió.



"Yo no estoy cartoneando, me está pidiendo una opinión y se la doy. No me estoy metiendo con tu trabajo en particular", se defendió Rossi.



Así, la discusión se dio por zanjada y siguió el baile. Pero la tensión siguió en ShowMatch y, si funciona, seguirá.