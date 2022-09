¿Quién se fue de "Fuego Sagrado"?; uno de los participantes más carismáticos eliminado del certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fuego sagrado vivió este jueves su tercer capítulo en la pantalla de Teledoce, lo que determinó la eliminación de Christian Becerra, albañil de profesión y uno de los integrantes del grupo B del reality de asadores.

En el desafío inicial del programa, los concursantes debieron preparar un corte de cordero y en la preparación debía estar involucrado el vino tannat.

El pin "un aplauso para el asador" fue para Fabricio, quien destacó con su elaborado plato. El jurado compuesto por Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Federico Desseno elogió el punto de cocción y la creatividad de la presentación.

A la prueba de eliminación pasaron Enrique, Cristian y Lewis. Debieron preparar una tortilla en sus respectivas mesadas con fuego.

A la hora de las evaluaciones, el primero en ser salvado fue Enrique. Luego, Soria fue la encargada de anunciar que por "un detalle en el sabor", el jurado resolvió dejar afuera de la competencia a Christian Becerra.

"Fue un placer tenerte acá que esto sea un paso en una carrera en la cocina"; le dijo Soria.

Becerra se despidió con palabras de agradecimiento. "El destino me trajo y me pide que me vaya. Por algo será. Un constructor que vino a asar. Agradezco a todos lo que me apoyaron", dijo el concursante al dejar el cuchillo.

La competencia de Fuego sagrado recién comienza. Divididos en dos grupos (A y B), quedan 16 participantes que buscan coronarse como el asador del año.