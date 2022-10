¿Quién se fue de "Fuego sagrado"?; carismática asadora dejó el reality

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fuego sagrado vivió este jueves un capítulo con desafíos intensos en Teledoce. En el primer tramo de la competencia, los asadores debieron preparar platos en dupla y con pescado como elemento base.

Luego de las evaluaciones, el jurado compuesto por Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Federico Deseno determinó que Lewis se lleve el pin "un aplauso para el asador" por su desempeño. Es la segunda vez que el participante se lleva el galardón.

Para la zona de eliminación fueron seleccionados Agustín y Claudia.

La prueba final entre ellos consistió en preparar un plato con el desafío extra del viento. Ambos debieron lidiar con el fuego y la cocción en un contexto de fuertes vientos.

Los dos presentaron un plato de carne con guarnición. Según las devoluciones del jurado, los resultados estuvieron parejos pero finalmente Soria, Cauteruccio y Deseno resolvieron la eliminación de Claudia.

La asadora dejó su cuchillo agradecida por la oportunidad. "Me tocó dejar este juego, pero me voy feliz porque sé lo que di y me quedo con todo: con una experiencia para toda mi vida y unos compañeros que nos cuesta vernos como contrincantes", aseguró.