Flor de la V se sumó al jurado "Got Talent Uruguay" y dio un emocionado pase de oro

La actriz argentina Flor de la V participó como invitada en el jurado de Got Talent Uruguay y usufructuó su derecho a dar un botón dorado en uno de los más emotivos momentos del certamen de Canal 10 que está en su etapa de "corte del jurado". Ayer compitieron 11 de los cuales tres quedaron fuera de la competencia y el resto pasó directo a la semifinal

Flor de la V integró el tribunal junto a Claudia Fernández, María Noel Riccetto, Agustín Casanova y Orlando Pettinati, quienes fueron presentados, como es costumbre, por la conductora del ciclo, Natalia Oreiro.

El primer número fue de la noche fue Odín Villalobos, el mexicano al que Oreiro definió como "el mariachi de Got Talent". Radicado hace 13 años en Uruguay, donde llegó por una historia de amor, fue saludado por su padre, desde la distancia, en un momento muy emotivo.

Lo siguió la "drag queen", Misteriosa Kimara quien se llevó elogios por su rutina aunque también el botón rojo de Pettinati.

Con un aria de la ópera Madame Butterfly, Daniela Kohen emocionó a todos y demostró un interesante dominio vocal. Kohen se había retirado del canto a los 19 años desalentada por su dislexia, ahora volvió y toda su familia la acompañó emocionada.

Con su rutina de beatbox acompañada por dos actores en escena, Alexis Solís se llevó un "me encantó, me encantó, me encantó" de Fernández. Interpretó una versión de "Mambo N° 5" que terminó con lo que pareció un candombe.

El Coro Concordia de Nueva Helvecia, el más antiguo aún en actividad del Uruguay, interpretó una versión de "Solo se trata de vivir" de Lito Nebbia que no pareció convencer del todo a los jurados.

Shaolin Chuan hizo una rutina muy vistosa con un dragón, a la que, para Flor de la V, le faltaron algunos detalles. El resto de los jurados no coincidió con esa apreciación.

Emanuel Maidana volvió a hacer una coreografía propia en la que refleja el bullying y otras situaciones. Lo hizo en un escenario despojado y con su sombra proyectada en una pantalla.

La cubana Sandra Ramírez, que dijo haber tenido una carrera de 15 años como cantante en hoteles de su país, interpretó un romántico tema de Juan Luis Guerra en una propuesta austera que fue saludada por el jurado. Igual le reclamaron un poco más fuego caribeño.

El gran momento de la noche fue para Luciana Nasif, la joven trapecista que sustituyó el rock de su primera presentación por un pop rock al coreografió con el mismo riesgo. Flor de la V se emocionó con su historia (fue víctima de bullying) y le dio su botón dorado. Subió, además, a escena, y terminaron abrazadas con la madre de Luciana.

El botón dorado le permite estar en la semifinal sin pasar por la eliminación del final del programa.

Con una coreografía más arriesgada que la anterior y de nuevo inspirándose en un video-juego (conquistando a Casanova), Valorant volvió a mostrar el poder del K-Pop.

Y finalmente el último número de la noche fue para Heroica Tanguera el grupo de tango que viene de Paysandú y bailó "Café La Humedad" de Cacho Castaña.

Finalmente después de deliberar, el jurado decidió que el Coro Concordia, Misteriosa Kirama y Emanuel Maidana no pasaran a la siguiente ronda. El resto va derechito a la semifinal.