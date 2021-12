Una de las favoritas para ganar "Bake Off Uruguay" quedó afuera de la competencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Batacazo en Bake Off Uruguay. Micaela Briozzo de 21 años, quien se perfilaba como finalista de la competencia, fue eliminada luego de que la mousse de su torta entremés le jugara una mala pasada.

Para el desafío creativo, los participantes del reality de pastelería debieron realizar una torta entremés, "un postre que se caracteriza por tener varias capas y una cobertura de brillo", según señaló la conductora Annasofía Facello.

Antes de que los participantes comenzaran a realizar sus postres, el jurado advirtió que había que tener una "especial consideración en la temperatura". Este factor resultó determinante para que Micaela quede fuera de juego.

La mousse de pepino que había preparado la participante no enfrió lo suficiente al momento de colocar el baño, por lo cual el postre se terminó derrumbando. "No sé qué hacer, me quiero matar", decía Micaela entre lágrimas superada por la situación.

Cuando apenas faltaban unos minutos para la finalización del tiempo del desafío, los otros cinco participantes se acercaron a la mesada de Micaela para ayudarla. "Ya no hay nada qué hacer", decía ella resignada.

A la hora de la devolución, el jurado no tuvo piedad. "No le veo amor a la decoración", la criticó Sofía Muñoz. Stephanie Rauhut añadió que el sabor a pepino estaba "muy invasivo" y que el resultado alcanzado "no estaba rico". Jean Paul Bondoux, por su parte, le llamó la atención por la desprolijidad en la forma de la torta.

Sobre el final de la emisión, pese a haberse lucido con una carrotcake en el desafío técnico, Micaela fue la eliminada de la competencia. "Sos un ejemplo a seguir, sos súper joven y tenés una carrera pastelera para rato", la alentó Muñoz tras darle la mala noticia, pero no hubo caso porque la eliminada no paraba de llorar. "Eso lo voy a entender después", respondía.

La eliminación sorprendió también a sus compañeros, en especial a Antonio, su principal rival que había quedado en la etapa de eliminación mano a mano con ella: "Saqué a un peso pesado, y si saqué a un peso pesado es porque yo hago fuerza. Dan ganas de poner todo en los próximos programas", evaluó.

La eliminada se mostró conmovida hasta el final y cerró: "Muchas gracias a todos por la oportunidad. Soy muy ambiciosa y quería llegar a la final, ya me veía ahí. Me da mucha rabia".

Cabe recordar que Micaela tuvo un agitado paso por la competencia. Fue la participante que fue acusada de hacer trampa cuando utilizó un almíbar que no estaba previsto para humedecer un muffin, y también la víctima del robo de un relleno de la heladera por parte de otro concursante que encendió la polémica dos emisiones atrás.