El exabrupto de Ronnie Arias tras ser eliminado de "Masterchef Celebrity Uruguay"

La última emisión de Masterchef Celebrity Uruguay dejó tensiones, momentos arduos pero también emociones y risas. Y estas últimas tuvieron que ver, en varios casos, con Ronnie Arias.

El comunicador argentino se convirtió en un nuevo eliminado del programa de cocina, luego de que su plato —un salmón al vacío con crema de espinacas y puré de arvejas— fuera el menos logrado en una consigna de réplica, en la que había que copiar un platillo original.

Cuando el jurado anunció su partida, algunos de sus compañeros rompieron en lágrimas, pero Arias se mostró contento y agradecido. Radicado en Colonia hace varios años, dijo que esta fue una oportunidad de acercarse al público uruguayo con la intención de que lo acogieran.

"Mi misión era llegar al público uruguayo, que conozca a Ronnie Arias, que sepa quién soy. A mí me gusta vivir en esta tierra, y la posibilidad de estar en uno de los programas más vistos de la televisión uruguaya era tratar de llegar a rasparles el corazón para que me acepten, y ser parte de esta patria", declaró emocionado.

Tras su discurso, Ronnie tuvo que apostar por sus candidatos a ganar la tercera temporada de Masterchef Celebrity Uruguay. Y aunque opinó que el mejor es Eduardo "Colo" Gianarelli, quiso poner sus fichas en Luana Persíncula, con quien generó una estrecha amistad.

Sin embargo, fiel a su estilo desfachatado, Arias no pudo evitar cometer un exabrupto al hablar de la cantante. "Sé que es una conch...", dijo para sorpresa de todos los presentes. "De eso no tengo dudas, pero me compró el corazón. No sé si vas a ganar, pero sé que tenés una carrera hermosa por delante", siguió con efusividad.

Ese no fue el único de la noche, porque antes de abandonar las cocinas de Masterchef, entre aplausos y vitoreos, el argentino se dio vuelta, miró a todos sus compañeros y lanzó: "¡Váyanse a la pu... que los parió!". Le devolvieron un aplauso cerrado, todo con humor.