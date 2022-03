Emoción, peleas y siete nuevos participantes: así fue la cuarta noche de "La Voz Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta cuarta noche de las "audiciones a ciegas" en La Voz Uruguay dejaron una nueva camada de siete nuevos participantes que se sumaron a los equipos de Agustín Casanova, Valeria Lynch, Lucas Sugo y Ruben Rada, los jurados de la competencia de canto de Canal 10 que conduce Natalia Oreiro.

En esta primera etapa de la competencia cada participante sube al escenario armado en el Latu buscando que uno de los cuatro jurados presione el botón y lo elija para su equipo. Si dos o más se dan vuelta, es el participante el que elige a su mentor en la competencia. En esta última instancia es donde se genera una divertida "tensión" entre los jurados, quienes se "pelean" por sumar a los participantes para su equipo.

Así fueron las actuaciones que pasaron en "La Voz Uruguay"

Canta desde chiquita, nadie le enseñó a cantar y ahora tiene un dúo que se ha presentado en algunos teatros. "La música para mi es una manera de escape", dijo Alejandra Recoba, la encargada de abrir esta jornada de las audiciones a ciegas. La joven contó su historia de vida que incluye una pasada relación tóxica y subió al escenario para interpretar "Zamba para olvidarte" de Mercedes Sosa. En pocos segundos los cuatro jurados se dieron vuelta para elegirla en su equipo.

En la ronda de devoluciones del jurado, Lucas Sugo dijo que si le preguntaban qué es cantar, interpretar, dirá que es ella. A Rada le gustó que sea "desfachatada" a la hora de cantar. Intentando ganársela para su equipo, Sugo retó a Agustín Casanova para que cante a dúo con Alejandra, dejando uno de los momentos más lindos de esta fecha. "¿A quién elegís?", la presionó Rada. “Gracias a todos, un honor verlos. Elijo a Agustín.”

Pablo Piuma es de Young y desde los 16 años está vinculado a la música. Ahora es profesor de educación musical donde le gusta transmitir valores, "que se respeten", dijo después de su audición.

Subió al escenario de La Voz para cantar "Si el amor se cae" de Los Cafres. Por momentos la voz era temblorosa, seguramente por los nervios, pero logró que Ruben Rada, en los últimos segundos de la canción, se diera vuelta. "Ahora hay que hablar", comenzó diciendo Rada. "Me di vuelta porque me gustó tu voz, pero me parece que defendiste mucho una canción que es para vos", dijo y agregó que tiene un "vozarrón tremendo" y que le gustaría verlo en otro tipo de canción.

“La música es una manera de vivir”, dice Ignacio Corbo quien se dedica al diseño tipográfico. Con La Voz retoma un gusto por la música que había dejado de lado. Actitud tiene y dijo que venía a gritar. Con "Highway to hell" de AC/DC logró que Valeria Lynch se diera vuelta cuando apenas había llegado al estribillo. La siguieron Ruben Rada y Luchas Sugo.

"Naciste para esto", dijo Lucas, Rada intentó conquistarlo con anécdotas de barrio, pero finalmente eligió a Valeria. "Nunca pensé que me iba a elegir, pero un hombre me eligió", dijo la jurado.

"Siento que este es mi momento", dijo Ruben Rada antes que Matías González, maestro de música, saliera al escenario. Todo indicaba una audición melódica y por eso sorprendió el grito inicial de "Play that Funky Music" de Wild Cherry. Rada fue el primero en girar, los otros tres le siguieron el paso.

Así inició la ronda de elogios para intentar conquistarlo. Casanova demostró que es un buen peleador para quedarse con el participante que se terminó quedando en el equipo de Rada.

Julieta Álvarez tiene 19 y gracias al liceo se acercó a la comedia musical. Con los primeros acordes de "Georgia on my mind" quedaba claro que había una buena voz. Los jurados hablaron mucho y finalmente Agustín Casanova fue el que se dio vuelta, con los últimos acordes de la canción. “Estoy muy contento que ninguno se dio vuelta”, dijo Casanova. “Ya estás, no me di vuelta porque noté que los nervios te ganaron y en la primera parte hubo desafinación”, dijo Valeria.

Mariana Sayas arrancó en el Carnaval de las promesas y actualmente integra parodistas Zíngaros y es profesora de canto. "Amárrame" de Mon Laferte fue su elección para su audición en La Voz. Lucas Sugo y Agustín Casanova se dieron vuelta al unísono, asegurando el lugar de Mariana en el programa.

"Que interpretación fantástica. Venís a transmitir cosas y lo lograste", dijo Sugo como devolución. "Lo que más me gustaron fueron tus vocales que tienen un carraspeo que no es normal de escuchar y tu voz es muy particular", acotó Casanova. Ruben Rada también la elogió, peleando a Sugo y Casanova que le recordaban que él no había apretado el botón. Luego del momento divertido, Mariana eligió sumarse al equipo de Lucas.

Si tuviera que elegir entre el fútbol y la música, Claudio Cabral sería un músico futbolista. Es de Fray Bentos, trabaja como futbolista y tallerista de música, viene de una familia de maestros e interpretó en su audición “La casa de al lado” de Fernando Cabrera.

"No voy a discutir, voy a escuchar lo que dicen mis compañeros, pero ya te voy dando la bienvenida al AgusTeam", dijo Casanova. "Lo tuyo es increíble, naciste para esto, te quiero para mi equipo, pero seguí porque sos una de las mejores voces de la competencia", comentó Sugo.

"Sos un genio", dijo Rada. Valeria dijo que no iba a pelear, pero que tiene una de las mejores voces y es de los mejores intérpretes de la competencia. A la hora de elegir jurado, Claudio dijo: "Porque también tuve un pasaje por ese tipo de música y soy del interior", señalando a Lucas Sugo, quien subió al escenario para agradecerle que se haya sumado a su equipo.

Los que no lograron entrar a "La Voz"

Nazarena tiene 19 años y es modelo desde hace poco. Es de Ciudad de la costa y empezó a cantar gracias al coro góspel en el que participaba su madre. Comenzó fuera de tono “Summertime” de Ella Fitzgerald, una canción muy difícil de interpretar.

“Hay potencial, hay talento, lo tuyo es la música, quizás es darle algo más visceral y dejar el corazón en la garganta”, le dijo Lucas Sugo. “Esta canción es muy difícil”, le dijo Casanova. Rada le dijo que es hermosa, pero que había desafinado.

Comenzó a cantar con su padre quien también le enseñó a tocar la guitarra. Hoy tiene 19 años y sorprendió al jurado de La Voz. Juan Pereira subió con “El tesoro” de El mató a un policía motorizado.

“Animarme a cantar hace poco, dos años”, dijo Juan cuando Valeria le preguntó desde cuanto canta. “No transmitiste mucho, igual tenés una buena voz”, agregó.

Marcelo Bon, de 42 años y oriundo de Rosario subió al escenario para cantar “Te esperaba” de Carlos Rivera. Generó aplausos del público, pero los jurados no se daban vuelta. “Es tu estilo”, le comentó Casanova a Sugo intentando que se dé vuelta.

“El arranque es recomplicado. Tenés una voz increíble, y no me di vuelta porque te vencieron los nervios en el arranque", dijo Sugo. "Me pasó lo mismo a Lucas. Sos muy bueno", comentó Valeria.