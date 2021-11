Doble eliminación en "ShowMatch": ¿quiénes se fueron de "La Academia"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

ShowMatch está en el último tramo de La Academia, de cara a un final que llegará más temprano de lo que se esperaba, por el bajo rating que el histórico programa cosechó a lo largo de 2022.

Por eso, este miércoles hubo una doble eliminación por primera vez en la temporada, que determinó que dos de las figuras más populares de la competencia dijeran adiós.

Luego de que se revelara el voto secreto de Pampita Ardohain en la ronda de comedia musical, la última que se había llevado a cabo en el reality que en Uruguay emite La Tele, cinco parejas fueron a la sentencia.



Tras presentar lo que cada una había preparado para el duelo, los primeros en ser salvados por el jurado, por decisión dividida, fueron Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Jiménez, que habían ofrecido un tango fusión. Son de los favoritos para ganar la competencia.

Después fueron salvados Candelaria Ruggeri y Nicolás Freitas, que hicieron burlesque con bailarinas invitadas. Así, sujetos el voto del público quedaron Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, y Agustín Barajas y Loli Ruiz.



Al final, la audiencia decidió que quien siguiera en la competencia fuera Barajas, que además de bailaor de flamenco, es novio del jurado Hernán Piquín. Con el 39,7 % de los votos superó a dos de las figuras más populares del reality: Marengo, una histórica de los programas de Tinelli, y Ponce, un influencer con mucho peso en redes sociales.



Fiel a su estilo polémico, antes de despedirse Marengo lanzó: “Yo no trabajo en DABOPE, quizás hubiera llegado a la final”. Y agregó: "Es un reality, y hasta el día que me vaya de esta pista voy a seguir generando". El picante comentario refirió a la productora teatral de Chato Prada y Federico Hoppe, productores de cabecera de Tinelli, que para el verano preparan una obra de la que serán parte Cachete Sierra y otra finalista de La Academia, la ex Casi Ángeles Rochi Igarzábal.

De cualquier modo, Marengo dijo lindas palabras para el programa y la experiencia vivida este año. "Como todos los realities en mi vida, me sirvieron para crecer en lo personal", manifestó.



Lizardo Ponce, en tanto, dedicó emotivas palabras que dejaron en un mar de lágrimas a Jimena Barón, que además de ser jurado es su amiga. "Hice lo que pude y la pasé increíble", dijo el influencer, visiblemente contento.

Suspicacias y polémicas aparte, solo siete parejas siguen en ShowMatch.