Distopías niponas animadas y violentas

Netflix no solo está apostando a convertirse en un canal de humor stand up. También ha puesto la mira en varios mercados asiáticos. Okja, que generó tanta polémica en el último festival de Cannes, fue una apuesta a uno de los directores surcoreanos más interesantes e importantes del momento, Bong Joon-ho. Y hace poco, produjo una película de animación japonesa, Blame!.

Basada en una historieta de fines de los 90, Blame! es de ciencia ficción distópica (del subgénero ciberpunk) y está ambientada en un futuro en el cual la raza humana trata de sobrevivir en La Ciudad, una entidad arquitectónica y tecnológica gigante, habitada por robots y androides que pululan por sus interminables fábricas y edificios en busca de los últimos humanos para exterminarlos.

Ahí aparece el misterioso Killy, que puede tener la respuesta a los dilemas que aquejan a los humanos. Lo mejor de la película está en su diseño de producción y estética futurista. Y que está en su idioma original. La narración puede tal vez percibirse algo lenta para occidentales acostumbrados a un ritmo más vertiginoso.

Blame! [***]

Director: Hiroyuki SeshitaBasaldúa (violoncello). Guión: Sadayuki Murai, sobre un manga de Tsutomu Nihei. Disponible en: Netflix

Blame!. Foto: Netflix

CRÍTICA - STREAMING