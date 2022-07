Terrible: Participante no pudo terminar unos espejitos a dos semanas de la gran final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Unos espejitos de panadería. Así de fácil parecía el desafío técnico que debían enfrentar los cinco participantes de Bake Off Uruguay que buscaban llegar a la semifinal. Sin embargo, lo que al comienzo parecía sencillo enseguida se tornó en una sufrida lucha contra el tiempo. Fue lo que le pasó a Nicolás Lasa, que no pudo cumplir con la consigna.

En concreto, el programa exigió la elaboración de nueve espejitos con jalea, tres de ellos bañados en chocolate con leche y almendras tostadas, otro igual pero con puntitos de chocolate blanco, y otro cubierto en chocolate blanco.

Esta vez, la producción añadió una dificultad original: como lo que debían preparar eran "espejitos", la receta estaba impresa al revés, de manera que para poder leerla correctamente debían reflejarla en un espejo que se encontraba en la canasta junto al resto de los ingredientes. "Es divertido, pero estamos contrarreloj", se quejó la participante Noelia Carnales.

Los participantes tuvieron apenas 60 minutos para preparar el plato, lo que los llevó a un estado de estrés total. "Es un tiempo en el que no está previsto ningún imponderable, si tenés alguna dificultad no tenés chance de llegar", observó Nicolás.

Tal como señaló el participante, él tuvo inconvenientes con la masa de los espejitos de chocolate blanco, que se partieron por completo, y no tuvo tiempo suficiente para resolverlo. Cuando faltaba apenas un minuto para que se cumpla el tiempo previsto para el desafío, él se mostraba desesperado pidiendo auxilio a sus compañeros. "¿Alguien me ayuda con los puntos de chocolate blanco?", solicitaba.

Finalmente, con ayuda de su compañera Camila Rodríguez, el edil y crítico de carnaval consiguió al menos llegar con los espejitos con puntos de chocolate blanco y los cubiertos de chocolate con leche. Las tapas de los restantes, que eran de chocolate blanco, quedaron destrozadas, por lo que no le quedó más opción que juntar los pedazos y colocarlos sobre la base de cada espejito. Así quedó presentado su plato.

Como era de esperarse, la preparación de Nicolás fue elegida por el jurado como la peor de las cinco en el desafío técnico. Si bien los especialistas destacaron que la masa estaba bien lograda, eso no alcanzó para que no quedara en el quinto lugar frente a sus competidores. "Me tengo que jugar en el desafío creativo", se motivó.

Por otra parte, Camila logró el primer puesto de este desafío, Noelia Carnales el segundo, Mathías Maghini quedó en tercer lugar y Andrea Pérez en cuarto. "La masa está pasada de horno y la tapa de los espejitos no coincide con el tamaño de las bases", le criticó la jurado Rose Galfione.

¡Cuenta regresiva en la carpa más dulce!

Son los últimos minutos y los chicos ya están emplatando 🙌



Nico tuvo algunos percances en el proceso ¿Llegará?



Prendete a #BakeOffUY 🍰 pic.twitter.com/eoVbIYwOCz — Bake Off Uruguay (@BakeOffUy) July 14, 2022

¿Quiénes son los semifinalistas?

Luego del desafío técnico, llegó el momento del creativo que consistió en crear una "torta ilusión" presentada sobre un espejo. "Debe parecer la mitad de una preparación, y verse completa al ser reflejada en un espejo", explicó la conductora Jimena Sabaris. Esta nueva prueba fue determinante para la elección de los cuatro semifinalistas del concurso.

A lo largo del desafío, Nicolás volvió a tener inconvenientes para llegar a tiempo con el plan que tenía previsto. De hecho, modificó la idea original sobre la mitad y tuvo que realizar el bizcochuelo tres veces porque no le convencía la consistencia.

Nico tuvo algunos inconvenientes en el proceso y Rose pasó por su mesada a darle una mano.



No te pierdas ni un instante de ⬇ #BakeOffUY 🍰 pic.twitter.com/iUKTReUmIG — Bake Off Uruguay (@BakeOffUy) July 14, 2022

Cuando llegó el momento de la degustación, los tres jurados le dieron el visto bueno a la torta de Nicolás. Tanto Rose, como Hugo Soca y Sofía Muñoz elogiaron el gusto de la masa y el relleno.

La difícil jornada para Nicolás lo terminó enviando a la zona de eliminación junto a Andrea Pérez, quien afuera de la carpa se dedica a ser administrativa en un laboratorio. En una definición cabeza a cabeza, el jurado se inclinó a favor de Nicolás, y ella terminó abandonando el certamen.

Andrea había quedado en penúltimo lugar en el desafío técnico, y en el creativo no había terminado de convencer al jurado al presentar una torta con líneas desparejas y un bizcochuelo seco.

"Lo único que tengo son palabras de agradecimiento", se despidió la eliminada, que recibió un sinfín de elogios por parte del jurado y el compromiso de los tres de participar de la inauguración de su local propio, tal como anticipó que soñaba.

De esta forma, Noelia Carnales, Camila Rodríguez, Mathías Maghini y Nicolás Lasa (en ese orden) clasificaron a la semifinal de Bake Off Uruguay a disputarse el próximo miércoles. Ese día buscarán meterse en la final que se definirá en vivo el 27 de julio.