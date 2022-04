Los coaches completaron sus equipos y hay otro excantante de La Furia en La Voz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y La Voz Uruguay cerró la etapa de las audiciones a ciegas. "Afilen bien los oidos", les dijo al comienzo del programa de Canal 10 la conductora, Natalia Oreiro a Valeria Lynch, Ruben Rada, Lucas Sugo y Agustín Casanova, los cuatro jurados y coaches del certamen. Ahora empieza el trabajo duro. La semana que viene arrancan "las batallas", en la que integrantes de cada equipo se enfrentan en duelos.

Esta semana, Valeria Lynch adelantó que ya se grabaron todas las etapas que vienen ( los knockouts, donde los participantes se enfrentarán mano a mano; los playoffs, donde las actuaciones son individuales) y solo quedan por dilucidarse las semifinales y las finales que serán en vivo.

Los que siguen

Lucila Parodi, una montevideana de 23 años, profesora de canto, se atrevió, acompañada por su guitarra con un "Dream A Little Dream Of Me", el estándar de Doris Day. Solo se dio vuelta Casanova pero con eso le basta para seguir en la competencia.​ Parodi, a partir de un pedido de Rada, cantó una composición suya que el propio Rada acompañó con un improvisado arreglo vocal. "Acá tenés un productor para esa canción", le dijo. Pero era tarde, estaba en el equipo Casanova.

Sophia Pilar, cocinera y maquilladora, de 25 años y de La Paloma, fue con un mensaje: "Cualquier persona de cualquier lugar y cualquier situación puede hacer lo que le gusta". Cantó "Si me voy antes que vos" de Jaime Roos. Se dio vuelta solo Rada, quien elogió las cualidades vocales de Pilar y con ella completó su equipo.

Ana Buongiorno de La Paz. Recorrió escenarios de Uruguay y Argentina. "Que la música me lleve a recorrer el mundo". Cantó "Every Breath You Take" de The Police y terminaron girando su butaca Sugo, Lynch y Casanova, los tres que aún tenían vacantes en sus equipos. Tras un momento de indecisión se decidió por Sugo.

En un momento alto del show, se presentó otro exintegrante de La Furia, Gabriel Morgade, hizo con "El saludo de los barrios" escrita por su padre, José "Gato" Morgade, para su murga, La reina de La Teja. Morgade padre pasó al escenario e interpretó junto a su hijo, por segunda vez la canción. Gabriel eligió a Lynch, quien se mostró muy contenta.

Morgade es el segundo exintegrante de La Furia en presentarse a las audiciones a ciegas y avanzar en el certamen. En marzo, Gustavo Domínguez, quien integró el grupo de música tropical y también tuvo un paso por el carnaval; está en el equipo de Sugo.

María Rita Romero, una profesora de peluquería de Salto que salió adelante desde un barrio humilde, contó, y siente que le debe algo a la música a través de la cual conoció a su esposo y formaron una familia. Se atrevió con "No te creas tan importante" de Damas Gratis que, en el último acorde conquistó a Sugo, quien la eligió como la última integrante de su equipo. Fue el momento más emotivo de la noche.

Josefina Cao, hija de pianistas, interpretó una versión de "Halo" de Beyoncé que hizo que Casanova la eligiera para cerrar su "Agus Team", como dijo. Solo quedaba, entonces, que Lynch completara su equipo.

Sofia Oyazabal conquistó la última entrada en el equipo de Valeria Lynch con su "What's Going On" de 4 Non Blondes. Estudiante de instrumentación quirúrgica pero su pasión siempre ha sido la música y fue recibida por Lynch con mucho entusiasmo y alegría.

Los que no quedaron

María Eugenia Rodao, maestra de Casupá para quien la música es "un recurso que me ha permitido llegar de otra manera a los niños", contó. Interpretó "Volver a los 17" de Violeta Parra que no conmovió a ninguno de los jurados aunque Sugo estuvo a punto de apretar el botón salvador. No lo hizo por algunos titubeos en respiración y afinación del comienzo, explicó.

Claudia Miquelena, venezolana, que llegó a buscar "mejores oportunidades", cuida niños y quiero hacer la facultad de Psicología. Interpretó una versión de "Rehab" de Amy Winehouse, que el jurado, como suele hacer, elogió pero no acompañó los halagos con un voto de confianza para que siga en la competencia. Excelente pero con problemas de tempo al comienzo, de acuerdo a Lynch.

Facundo Irigoy, de 19 años y de Nueva Helvecia, dijo ser una personaje segura que en sus tiempos libres sube cosas a YouTube. Cantó "Bajan" de Luis Alberto Spinetta y ni Lynch, ni Casanova, los únicos que tenían vacantes en sus equipos se dieron vuelta. "Seguí para adelante", le dijo Casanova.

Damián Oliver, un montevideano de 33 años que hace ocho meses tiene una cervecería con su novia. Con experiencia en jingles y coros y estudiar "mucho" canto. Interpretó "Perfect" de Ed Sheeran que no hizo que Lynch, a esa altura la única con un lugar en su equipo, se diera vuelta. "Tengo muchos en tu estilo", se excusó.