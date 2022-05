"Bake Off Uruguay": nuevo eliminado y accidente con un cuchillo hirviendo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los participantes de Bake Off Uruguay están expuestos a todo tipo de accidentes. Semanas atrás, un participante se rebanó un dedo cortando panceta, y en la emisión del último miércoles un concursante sufrió otra situación al límite cuando se quemó una mano mientras ultimaba los detalles de una preparación.

El protagonista del nuevo accidente doméstico fue Nicolás Lasa, psicólogo de 35 años y exedil por el Frente Amplio. El pastelero había calentado un cuchillo para cortar un praliné con mayor facilidad, pero la idea no fue la mejor. Es que justo luego de calentarlo, se apoyó con fuerza sobre el cuchillo para partir una parte de la preparación, y se quemó la mano.

El uso del cuchillo causa estragos en "Bake Off Uruguay". Foto: captura

"Me quemé vivo, me quemé mal", se quejó con dolor en medio del desafío. "Era una preparación con mucho caramelo. Al tratar de cortar el praliné, me apoyé sobre el cuchillo que estaba caliente", explicó mirando a cámara. Tras el accidente, el participante tuvo que utilizar un guante de goma cubriendo su mano por el resto de la jornada.

El episodio tuvo lugar en la primera prueba, que consistía en la elaboración de tres tartas con cremoso de toffee salado y praliné de avellanas. A pesar del accidente, Nicolás logró meterse entre las tres preparaciones mejor logradas de la competencia.

Es tiempo de deliberar, el jurado elige los platos más y menos logrados



Conocé el podio de ⬇ #BakeOffUY 🍰 pic.twitter.com/Us4uXtiNad — Bake Off Uruguay (@BakeOffUy) May 12, 2022

Una nueva eliminada.

En una noche con duras devoluciones, la nueva eliminada fue Paula Alles. La modelo de 22 años oriunda de Colonia se quedó con el quinto lugar del desafío técnico (entre ocho participantes), y no colmó las expectativas de jurado en la prueba creativa, cuando debieron preparar un pot pie con una guarnición.

La elección de Paula consistió en un potpie al que llamó "incorporando legumbres", que incluía un relleno de lentejas, quesos, romero y aceitunas, acompañado de una ensalada de cebolla morada caramelizada, cabutia, mix de verdes y queso crema.

Mientras la participante realizaba su pastel, los jurados Hugo Soca y Rose Galfione se acercaron a su mesada para hacerle duras observaciones. El primero le señaló que estaba preparando mal la masa, y su compañera de estrado criticó que el relleno parecía "pobre".

Al momento de la devolución, el jurado fue implacable. Soca se quejó de que al pastel de Paula le "faltaba sazón" y que la masa estaba "medio cruda". En la misma línea, Galfione criticó que la ensalada "no seduce como para probarla". Finalmente, Sofía Muñoz cuestionó que en el relleno se sintieran las lentejas, en vez de haberlas utilizado en una pasta realizada con el mixer.

El bajo nivel de su plato la colocó directamente en la zona de eliminación junto a Victoria Ortiz, quien en su desafío técnico cometió el error de dejar papel manteca pegado al praliné. Luego de que el jurado anunció que Paula era la eliminada, ella les agradeció y destacó que aprendió "como nunca". "Entré pensando que no pasaba del primer programa, así que esto es un montón", admitió.