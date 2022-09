Luis Suárez y Sofía Balbi vieron la obra de Nico Vázquez y subieron al escenario: el video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una semana nada más, la comedia protagonizada por los argentinos Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, llegó al Montevideo y ya presentó varias funciones agotadas en el Teatro Metro. Este sábado, al término de su segunda función en un día —la primera fue a las 20.30 y la segunda a las 22.30—, el público se llevó una sorpresa: es que Luis Suárez y Sofía Balbi estaban sentados en la platea.

El encargado de anunciarlo fue Vázquez, quien le dedicó la función y luego lo invitó a subir al escenario junto a su esposa. "¡Qué lindo tenerte acá!", le dijo el actor a Suárez apenas se encontraron. "Les voy a decir algo: más allá de que ustedes (en referencia al público) lo conocen como jugador y yo un poquito como persona en los encuentros que hemos tenido, lo más lindo de Luis es la humildad y esa energía que tiene él y toda su familia", agregó.

"Yo siempre decía: 'Ojalá que algún día Lucho nos vea', y como si fuera acá a la vuelta, pensaba en ir a Barcelona a hacer la obra. ¡Imposible! Pero uno empieza a soñar con lo lindo que podía ser compartirlo con Luis y su familia, y ahora él vuelve a su país, el país que ama, y ahora estamos juntos acá; siento mucha emoción", comentó antes de darle la palabra al futbolista de Nacional.

Luego de la ovación del público, Suárez le dedicó unas palabras a los actores: "Buenas noches, primero que nada quería agradecer a estos tres maravillosos actores que me dieron la posibilidad de poder venir a disfrutar hoy. Hacía como diez años que no podíamos venir al teatro, y más acá en Uruguay; la última vez fue con Maxi De La Cruz y nos costaba porque no estábamos mucho tiempo en Uruguay. Pero ahora estamos disfrutando del país, del teatro y de verlos a ustedes, y que la gente se divierta y lo pase lindo es lo que se tienen que llevar ustedes".

"Estoy agradecido por haber disfrutado una noche increíble, por haberme reído y por la invitación", concluyó tras llevarse una nueva ovación del público. Finalmente, Suárez, Balbi y los tres actores se despidieron mientras "Viva la Vida", uno de los grandes éxitos de Coldplay, se escuchaba por los parlantes del Teatro Metro.

Mirá las palabras de Luis Suárez a continuación:

Luis Suárez y Sofía Balbi junto a Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Bejamín Rojas en la función de “Una semana nada más” pic.twitter.com/weRt2GhyuB — Rodrigo Guerra (@Rodriguerra96) September 11, 2022

Una semana nada más ya presentó ocho funciones en Montevideo y mañana, domingo, se despedirá del público uruguayo con una presentación a las 20.30 en el Teatro Metro.