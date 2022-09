Se lanzó "Voy", plataforma digital que reúne todas las propuestas culturales del país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales se realizó en el Teatro Solís la presentación de Voy, una plataforma que permite conocer la oferta de espectáculos artísticos, por ahora solo en Montevideo, así como de locales gastronómicos.

Eduardo "Pitufo" Lombardo apareció en el escenario para presentar, acompañado por murguistas que se encontraban en los palcos del Solís, la canción de Voy. Y mientras el público continuaba con los aplausos salieron Manuela da Silveira y Florencia Infante, las maestras de ceremonia y encargadas de explicar el funcionamiento de esta plataforma.

"Es un proyecto que a través del uso de la tecnología permite conectar de una manera simple toda la comunidad artística con el público", explicó Da Silveira. Solo hay que entrar al portal voy.com.uy para armar la salida.

"Muchas veces nos quedamos con ganas de ver el show de un artista, pero después vemos un cartel de que vino y no me enteré. ¿Cómo no me enteré? Bueno, la intención que está detrás de esa inquietud era que el público se encuentre con los espectáculos", dijo Infante. "Empezaron a desarrollar los contenidos, se reunieron con autoridades de las distintas salas de todos los rincones donde tiene que llegar el arte y la cultura. La tecnología es importantísima pero lo que importa acá es el capital humano y esos son los artistas. Entonces, en esa unión es que nos hermanamos", agregó.

MÁS ¿Qué es Voy y cómo funciona?

Es una plataforma digital que conecta al público con los artistas. Es fácil de usar. Solo hay que entrar a la página voy.com.uy y elegir qué disciplina artística se quiere ver: música, teatro, cine, otros espectáculos, y también una oferta gastronómica. De esta forma y de manera intuitiva se selecciona a través de filtros el día y tipo de espectáculo buscado. En el portal se accede a la información y descripción de cada espectáculo, horarios, ubicación de la sala y también se puede adquirir la entrada.

"¿Cuántas veces nos ha pasado que salís del teatro, querés ir a comer y no sabés dónde?. Con Voy podés planificar tu salida y con un par de clics ya queda armado el plan", comentó Da Silveira.

más Se sumarán ofertas culturales nacionales

La plataforma, que ayer inauguró su primera fase, abarca los espectáculos y locales gastronómicos del área metropolitana, pero se espera que para fin de año ya se hayan sumado distintos departamentos del interior. Lo próximo serán los departamentos de Rocha, Maldonado, Colonia y Canelones, pero avisan que a corto plazo van a estar las ofertas culturales de los 19 departamentos.

El lanzamiento de la plataforma cerró con un mini concierto a cargo de Rubén Rada.