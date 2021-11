Josefina Trías habla de "Llamaste a Walter", la precuela de un éxito del teatro uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro funciones en la sala pequeña del Teatro Alianza: eso, solo eso, reservó Josefina Trías para el estreno de Terrorismo emocional, su primera obra como dramaturga. Cuatro años después, convertida en un fenómeno o más bien en un éxito, la puesta acumula cerca de un centenar de funciones, más de 6.000 espectadores, dos premios Florencio y dos libros editados.

Cuando resume la cosecha, Trías dice: “todo lo que pasó con Terrorismo”. Y cuando habla de todo lo que pasó con Terrorismo, dice que fue una locura.

Ahora vuelve al circuito con su nueva obra, la precuela de ese éxito. Llamaste a Walter se estrena mañana en el Auditorio Vaz Ferreira, donde se la verá de jueves a sábados a las 21.00 (a excepción de este sábado, que irá a las 18.00) y los domingos a las 19.30, hasta el 14 de noviembre. Quedan entradas a la venta en Tickantel.



Llamaste a Walter es la precuela de Terrorismo emocional y encuentra a su protagonista, Clara (la propia Trías), en el fragor del drama de una adolescencia que justo coincide con la crisis de 2002. La familia de Clara, que acá tiene 17 años, la completan un hermano (Agustín Martínez Cuello) y unos padres (Jenny Galván, Fernando Canto), que en tono de comedia oscilan entre la narrativa cotidiana y una herida colectiva y real.



Dirige Vachi Gutiérrez y la obra llega con buen respaldo: ganó los Fondos Concursables de 2019 y una mención de la Academia Nacional de Letras en el concurso literario Ariel, en 2020.

“Llamaste a Walter era una historia que sabía que quería contar pero se fue dando muy de a poquito”, explica Trías en charla con El País. “Y cuando empecé a escribirla y empecé a ver que el personaje de la adolescente tenía mucho que ver con Clara, me di cuenta que era la precuela de Terrorismo emocional. Y todo cobró mucho más sentido”.



Tras la revelación, Trías vio cómo cambiaba su propio vínculo con Clara, el personaje, a partir del trabajo con la directora.

Josefina Trías y elenco en "Llamaste a Walter". Foto: Difusión

“Vachi me planteó un juego escénico, teatral, que me partió la cabeza, me hizo pirar como actriz y me dio muchísima libertad”, señala. “Llamaste a Walter vuelve a ser un ejercicio de la memoria, mucho más explicitado que en Terrorismo. Y en esto de que la obra es una gran metateatralidad en la cabeza de Clara, cuando Vachi me dijo que esa era la línea de trabajo, me explotó el cerebro, porque me permitía como actriz laburar un abanico re grande a nivel expresivo. Y es muy divertido, más allá de la irreverencia de que vaya, con 33 años, a interpretar a alguien de 17. Pero si no me lo permito yo, ¿quién?”, bromea.

Para Trías, Clara es “un gran símbolo de libertad, en términos actorales”. Y aunque ahora espera que en este formato tenga un recorrido tan interesante como el que hizo en su versión anterior, con todas las diferencias que hay entre una obra y otra, todavía no sabe si volverá a ella.



“Hay un tercer texto que es como la Clara de 36 años, llegando a los 40”, cuenta. “Pero no sé. Tengo ganas de ver qué pasa con Llamaste a Walter. Terrorismo hace cuatro años que está con funciones y la idea es que Walter tenga un recorrido así, lindo, de gastarla. La siguiente, ni idea cuál será”.