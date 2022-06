Para ver en cable: HBO estrena "Irma Vep", una serie prestigiosa con Alicia Vikander

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz sueca Alicia Vikander lleva dos décadas en la industria audiovisual y ha acumulado la experiencia y el éxito suficiente como para saber los contras de la fama: “A veces resulta solitaria”, apuntó en el reciente el Festival de Cannes.

La intérprete, de 33 años, estrenó allí fuera de competición Irma Vep, serie del francés Olivier Assayas donde encarna a Mira, una estrella estadounidense en horas bajas que atraviesa un mal momento personal tras una ruptura y llega a Francia para actuar en un remake de la película muda de culto Les vampires (1915), de Louis Feuillade.

Esta serie de ocho episodios, de los que Cannes proyectó los tres primeros y que HBO lanzará hoy (a las 22.00 en los servicios de cable locales) es a su vez una adaptación de la película homónima de Assayas (1996).

El personaje de Vikander, Mira, es la protagonista de esa película, Irma Vep, y su rodaje y promoción de otro proyecto permite al espectador adentrarse en los entresijos del estrellato y el cine, con una vida tan privilegiada como controlada por una corte de agentes.

La fama, según contó Vikander en Cannes a un grupo de medios internacionales puede hacer que te sientas sola.

“Por eso para mí es muy importante mantener mi esfera privada. Cuando te gusta realmente tu trabajo y es tu prioridad en esta industria vas de un trabajo a otro, cambias de países y toda la constelación de gente con la que te mueves y tus raíces empiezan a desaparecer si no las cuidas”, dijo.

A Cannes había llegado acompañada de su marido, el también actor Michael Fassbender, y de su hijo, nacido a principios de 2021.

Vikander, ganadora de un Óscar en 2016 a la mejor actriz de reparto por La chica danesa, ha trabajado en cortometrajes, televisión, proyectos más independientes y grandes producciones como Jason Bourne (2016) y Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft (2018).

“No hago películas porque lo necesite, sino porque me apetece”, apuntó la actriz, que conoció a Assayas hace unos siete años y en Irma Vep también es coproductora.

“No la rodamos en orden cronológico, tal y como tampoco se hace en una película. Saltábamos de episodios de una escena a otra, así que me dio la impresión de estar haciendo una cinta independiente”, recordó la actriz.

o es la primera vez que el festival francés, que celebró su 75 edición del 17 al 28 de mayo, acogía en su seno series fuera de competición. En 2017, por ejemplo, presentó los dos primeros episodios de la nueva entrega de la serie Twin Peaks, de David Lynch.

“Es maravilloso que Cannes permita a directores que son parte de su historia volver y que se expresen usando un nuevo formato”, añadió Vikander, cuya última película en el certamen fue Blue Bayou en Una Cierta Mirada, la segunda sección oficial en importancia.

La actriz destacó que pese a que ella y su protagonista se mueven en el mismo mundo, Mira no es su alter ego en la gran pantalla. “Aunque como Olivier me conoce puso ciertas cosas mías aquí y allá. Otra gente puede que no lo note, pero yo sí”, bromeó.

Su personaje se mueve con soltura en el ambiente laboral, pero en el personal no acaba de ubicarse. “Quiero que las mujeres puedan tener en el cine todo tipo de facetas, que no se sea solo la chica mona y que se puedan mostrar también los aspectos menos favorecedores”.

Con esta edición Irma Vep vuelve a Cannes por segunda vez. Assayas presentó la versión cinematográfica en 1996 en Una Cierta Mirada, mientras que en competición Personal Shopper (2016) le hizo ganar el premio a la mejor dirección y ha estrenado otras como El otro lado del éxito (2014) y, sin aspirar a la Palma de Oro, ha participado con Carlos (2010) o Boarding gate (2007).

Lo último que estrenó Assayas, uno de los directores franceses más importantes del siglo XXI, fue La red avispa, un policial con Penélope Cruz, Edgar Ramírez y Leonardo Sbaraglia. Está disponible en Netflix.